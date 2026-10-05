Homem é morto a tiros no bairro Princesa Izabel em Alta Floresta

Por www.190online.com

Publicada em 05/10/2026 às 08h50

Um homem identificado como Gevanildo Ferreira f, 45 anos foi morto a tiros na noite deste domingo (4), na Avenida Alta Floresta, nas proximidades da antiga sede da AABB, no bairro Princesa Izabel, em Alta Floresta D’Oeste.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 19h após receber informações sobre um possível homicídio. No local, os policiais encontraram a vítima caída ao solo.

Uma equipe de atendimento foi acionada e confirmou o óbito.

Durante os trabalhos da Perícia Técnico-Científica, foram identificadas seis perfurações no corpo da vítima, possivelmente provocadas por disparos de arma de fogo.

Até o momento, o calibre e o tipo de arma utilizada não foram confirmados pelas autoridades.

Após a perícia, o corpo foi liberado para a funerária de plantão.

A Polícia Militar realizou diligências após o crime, e o caso foi encaminhado à autoridade policial competente, que ficará responsável pela investigação.

A autoria e a motivação do homicídio ainda não foram oficialmente esclarecidas.