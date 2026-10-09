PF recupera veículos roubados e prende suspeitos em Nova Mamoré

Por PF/RO

Publicada em 09/10/2026 às 13h40

Guajará-Mirim/RO. A Polícia Federal, em atuação conjunta com a Polícia Militar de Rondônia e com a Polícia Rodoviária Federal, recuperou, nesta sexta-feira (9/10), dois veículos roubados em Cacaulândia/RO. Três suspeitos que os conduziam pela BR-421, em Nova Mamoré/RO, foram presos em flagrante, e um adolescente foi apreendido.

As equipes haviam recebido informações de que veículos foram levados, na noite anterior, de uma propriedade rural em Cacaulândia.

Segundo as informações preliminares, os suspeitos teriam sido contratados para levar os veículos a Guajará-Mirim, onde seriam entregues a terceiros. Um terceiro veículo, subtraído na mesma ocorrência, foi encontrado abandonado nas proximidades da propriedade, em Cacaulândia, e também foi recuperado.

As pessoas foram levados à unidade da Polícia Federal em Guajará-Mirim, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. A Polícia Militar atuou por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas e do 7º e do 11º Batalhões.

Os suspeitos poderão responder, na medida de sua participação, por roubo e receptação. Quanto ao adolescente, aplicam-se as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.