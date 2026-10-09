Ciretran atenderá em endereço provisório durante reforma e modernização da unidade 

Por Assessoria

Publicada em 09/10/2026 às 14h17

A partir da próxima terça-feira (13), a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Rolim de Moura passa a funcionar em um novo prédio localizado na Rua Dr. Carlos Chagas, nº 5297, no bairro São Cristóvão, localizada no complexo administrativo de uma faculdade, onde também funciona a Delegacia da Mulher.

A mudança se faz necessária devido a reforma do antigo prédio, localizado no centro do município.

Segundo o diretor geral do Detran-RO, Sandro Rocha, a mudança é temporária, mas oferece conforto aos usuários, sem comprometer a eficiência dos serviços da Autarquia. O novo espaço conta com salas climatizadas, estacionamento e acessibilidade para pessoas com deficiência.

REFORMA

Com investimento de R$ 3,9 milhões, a obra vai transformar a estrutura da Ciretran de Rolim de Moura por meio da ampliação da área construída, modernização das instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização, readequação dos ambientes internos e melhorias na acessibilidade.

O projeto também contempla a requalificação dos espaços de atendimento ao público, pavimentação e drenagem das áreas externas, construção de guarita e garagem coberta para veículos oficiais, além da implantação de cobertura para o setor de vistorias, proporcionando mais conforto, segurança e eficiência para usuários e servidores.