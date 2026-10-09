Atendimento noturno nas UBSs amplia acesso das mulheres à saúde em Ji-Paraná

Por Natália Pessoa

Publicada em 09/10/2026 às 14h37

A programação do Outubro Rosa em Ji-Paraná terá uma nova ação de atendimento noturno nas unidades básicas de saúde (UBSs) no dia 20 de outubro. A iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), oferece uma alternativa para mulheres que trabalham durante o dia ou têm outras dificuldades para procurar os serviços no horário habitual.

Na primeira ação, realizada no dia 6 de outubro, as equipes ofereceram exames, consultas e encaminhamentos. O balanço parcial de cinco unidades registra 58 coletas de preventivo, 89 testes rápidos e 13 encaminhamentos para mamografia, além de outros procedimentos. Os números correspondem aos serviços realizados e não ao total de mulheres atendidas, já que uma mesma paciente pode receber mais de um atendimento.

Na UBS Juscelino Cardoso, foram registrados 13 atendimentos, com 13 preventivos, 12 testes rápidos para sífilis, hepatites B e C e HIV, além de dois encaminhamentos para mamografia. Na UBS Nova Brasília, foram realizados 15 preventivos, sete testes rápidos para as mesmas infecções e três encaminhamentos para mamografia.

A equipe da UBS L1 Maringá, que atende temporariamente no Centro Especializado em Reabilitação (CER), realizou 12 preventivos, 14 testes rápidos, uma administração de medicação, 12 solicitações de exames e um encaminhamento para ginecologista.

Na UBS Km 5, foram realizados 18 preventivos, duas consultas com ginecologista, 20 testes rápidos para sífilis, hepatites B e C e HIV, oito encaminhamentos para mamografia e um encaminhamento para atendimento especializado.

Já a UBS BNH registrou seis coletas para exame de DNA-HPV, 36 testes rápidos e uma autocoleta.

Com a oferta de atendimento à noite, a ação busca facilitar o acesso das mulheres aos cuidados de saúde. A próxima edição, em 20 de outubro, dará continuidade à programação nas UBSs do município.