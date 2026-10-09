Terremoto de 8,0 atinge o Panamá, e alerta por tsunami é ativado

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 09/10/2026 às 15h06

Nesta sexta-feira (9), o ⁠Panamá foi atingido por um forte terremoto. O abalo sísmico foi sentido na Cidade do Panamá, capital do país.

O ⁠Serviço ⁠Geológico ⁠dos ‌Estados Unidos ‌registrou o terremoto ⁠com magnitude de ‌8,0 e informou que ⁠ele ocorreu ao longo da costa sul do país.

O Sistema de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos afirmou que há risco de grandes ondas de tsunami em países próximos, como Colômbia, Costa Rica, Equador, Peru, Nicarágua, Guatemala, El Salvador e México.

O governo do Panamá ainda não relatou danos ou vítimas com o forte abalo sísmico.