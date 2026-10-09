Terremoto de 8,0 atinge o Panamá, e alerta por tsunami é ativado

Nesta sexta-feira (9), o Panamá foi atingido por um forte terremoto. O abalo sísmico foi sentido na Cidade do Panamá, capital do país.
O Serviço Geológico dos Estados Unidos registrou o terremoto com magnitude de 8,0 e informou que ele ocorreu ao longo da costa sul do país.
O Sistema de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos afirmou que há risco de grandes ondas de tsunami em países próximos, como Colômbia, Costa Rica, Equador, Peru, Nicarágua, Guatemala, El Salvador e México.
O governo do Panamá ainda não relatou danos ou vítimas com o forte abalo sísmico.
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