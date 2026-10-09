Conselho Municipal da Pessoa Idosa promove ação itinerante no Lar Leal em alusão ao Dia da Pessoa Idosa

Por Adaides Batista

Publicada em 09/10/2026 às 15h52

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMPI) realizou, nesta quarta-feira (7), uma ação itinerante no Lar Espírita Terceira Idade André Luiz – Lar Leal, em Porto Velho. A iniciativa foi realizada em alusão ao Dia da Pessoa Idosa, celebrado no 1º de outubro, e teve como objetivo promover um momento de convivência, informação, acolhimento e valorização das pessoas idosas atendidas pela instituição.

A ação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), da Prefeitura de Porto Velho, fortalecendo a integração entre as políticas públicas de assistência social e as ações de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa.

A programação contou com bingo, sorteio de brindes, coffee break e palestra educativa, proporcionando aos participantes uma manhã de descontração, integração e convivência. A atividade também contou com o apoio da Central do Cadastro Único, que realizou atendimento e atualização cadastral dos idosos.

Durante a ação, foi trabalhado o tema “60+ : Todos pela Pessoa Idosa - respeito e direitos não envelhecem”, reforçando a importância da garantia dos direitos, da dignidade, do respeito e da participação social das pessoas idosas.

A presidente do COMPI, Denise Oliveira, destacou a importância de aproximar o Conselho das instituições e da população idosa.

“Foi um momento muito importante para nós. Mais do que levar informação sobre direitos, queremos estar presentes, ouvir, acolher e proporcionar momentos de alegria para as pessoas idosas. Essa aproximação fortalece o trabalho do Conselho e reafirma nosso compromisso com a defesa e a garantia dos direitos da pessoa idosa”, destacou a presidente.

Parcerias fortalecem a ação

O COMPI agradeceu especialmente ao seu vice-presidente, Marcelo Lima de Lucena, e à conselheira Elcia, pela receptividade e por contribuírem para a realização da atividade no Lar Leal, bem como a todos os conselheiros municipais que participaram direta ou indiretamente da ação.

A iniciativa também contou com a colaboração de parceiros e colaboradores que realizaram doações de brindes, contribuindo para os sorteios e tornando a programação ainda mais especial para os participantes.

O Conselho agradeceu à Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) pelo apoio à realização da ação, bem como ao Departamento de Proteção Social Básica (DPSB) e à Divisão de Proteção e Trabalho (DIPTR) pela parceria e pelo apoio na participação da equipe do Cadastro Único, que realizou a atualização cadastral das pessoas idosas atendidas durante a atividade.

A atividade proporcionou um momento de alegria e interação, além de fortalecer o diálogo entre o Conselho, a instituição e a rede de atendimento, aproximando as políticas públicas da realidade vivenciada pelas pessoas idosas.

A iniciativa reforça o compromisso do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMPI) com a promoção, proteção e defesa dos direitos da população idosa, buscando fortalecer a rede de atendimento e desenvolver ações que contribuam para uma velhice com mais dignidade, respeito, cidadania e qualidade de vida.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo COMPI na defesa dos direitos da população idosa de Porto Velho. “O COMPI tem um papel fundamental na promoção e na garantia dos direitos das pessoas idosas. A Semias reconhece a importância desse trabalho e dará todo o apoio necessário para que o Conselho possa desenvolver suas ações, fortalecer a rede de proteção e contribuir para que nossos idosos tenham seus direitos respeitados e acesso a políticas públicas que promovam dignidade, cidadania e qualidade de vida”.