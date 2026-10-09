Prefeitura de Porto Velho prepara programação especial para celebrar o Dia das Crianças

Por Letícia Regis

Publicada em 09/10/2026 às 16h05

Um dia inteiro dedicado à alegria, diversão e momentos especiais em família. Em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, a Prefeitura de Porto Velho prepara uma programação especial para os pequenos, com diversas atrações gratuitas, brincadeiras e atividades recreativas.

O evento acontecerá na próxima segunda-feira (12), das 16h às 21h, no Parque da Cidade, reunindo crianças e familiares em uma tarde de lazer e celebração.

Para tornar a data ainda mais especial, a programação contará com a participação de Bozo e Lelê, Furacão Kids, Carreta Furacão e DJ, além de parque de infláveis, rua de lazer, banho com caminhão-pipa e espaços preparados para garantir a diversão da criançada.

E não para por aí! Durante a programação, também haverá distribuição de pipoca, algodão-doce e lembrancinhas com docinhos, além de um espaço exclusivo para registros fotográficos, permitindo que as famílias guardem boas recordações desse dia.

DIVERSÃO PARA TODOS

Pensando em proporcionar um ambiente acolhedor e inclusivo, a programação também contará com atividades voltadas para crianças neurodivergentes e com o Espaço Acolher, ampliando as possibilidades de participação e garantindo momentos de lazer para diferentes públicos.

A iniciativa contará com a participação de diversas secretarias municipais, que estarão reunidas em uma ação conjunta para promover atividades infantis, fortalecer a convivência familiar e proporcionar uma comemoração especial para as crianças de Porto Velho.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a importância de celebrar a infância e oferecer oportunidades de lazer para a população.

"Não poderíamos deixar uma data tão especial passar em branco. O Dia das Crianças é um momento de celebrar a infância, proporcionar alegria e criar boas memórias em família. Por isso, estamos reunindo nossas secretarias para preparar uma programação com diversas atrações e atividades infantis, pensando em cada detalhe para que nossas crianças possam aproveitar esse dia com muita diversão, carinho e acolhimento".

50 BICICLETAS

Entre os momentos mais aguardados da programação está o sorteio de 50 bicicletas, previsto para acontecer das 18h30 às 21h, tornando a comemoração ainda mais especial para as crianças participantes. Para concorrer, se inscreva através do PVH+.

A proposta é reunir diversão, inclusão e convivência familiar em um único espaço, proporcionando uma tarde de experiências e momentos de alegria para os pequenos.

A Prefeitura de Porto Velho convida as famílias a participarem da programação e celebrarem juntas o Dia das Crianças.

SERVIÇO

Evento: Comemoração do Dia das Crianças

Data: 12 de outubro

Horário: Das 16h às 21h

Local: Parque da Cidade

Sorteio: Das 18h30 às 21h

Entrada: Gratuita