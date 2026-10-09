MPRO atenderá em regime de plantão na segunda-feira (12/10)

Por GCI

Publicada em 09/10/2026 às 16h23

As unidades do Ministério Público de Rondônia (MPRO), na capital e interior do estado, funcionarão em regime de plantão para atendimentos de demandas de natureza urgente na próxima segunda-feira (12/10).

A data está prevista no calendário de feriados e pontos facultativos para o exercício de 2025 no âmbito do MPRO, expressas na Portaria nº 2070/PGJ.

Horário especial - Dos dias 13 a 16 de outubro, em razão do Mês do Servidor, o atendimento presencial do Ministério Público de Rondônia ocorrerá em horário especial, das 7h às 13h, na capital e interior do Estado.

Em Porto Velho, os serviços de plantão do MPRO podem ser acessados pelos seguintes contatos:



Porto Velho (Saúde)

(69) 99970-9683

[email protected]



Porto Velho (Cível Genérico)

(69) 98484-0389

[email protected]



Porto Velho (Criminal)

(69) 99970-7656

[email protected]



Porto Velho (1ª Vara dos Juízes das Garantias)

(69) 99970-5929

[email protected]



Porto Velho (2ª Vara dos Juízes das Garantias)

(69) 99970-7105

[email protected]



Os telefones de plantão das Promotorias de Justiça do interior podem ser consultados AQUI.