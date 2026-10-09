Quem é Jheny Santucci, que se separou de Arthur Aguiar após três meses de casamento

Por R7

Publicada em 09/10/2026 às 15h42

O nome de Jheny Santucci ganhou mais atenção depois que ela anunciou o término de seu casamento com Arthur Aguiar.

Os dois, que estavam casados desde julho deste ano, aguardam a chegada do segundo filho.

O término aconteceu logo após o surgimento de notícias indicando problemas judiciais e financeiros de Arthur, mas Jheny manteve os motivos que a levaram a decidir pela separação longe da mídia.

Quem é Jheny Santucci?

Nascida em Vila Velha (ES), Jheny tem 26 anos e é influenciadora digital no ramo da cosmética.

Ainda adolescente, Jheny começou a trabalhar no salão da mãe, Roberta Santucci, e foi se familiarizando cada vez mais com a atividade até abrir o seu próprio negócio em São Paulo.

Como empresária, em seu próprio salão de beleza, o Santucci Concept Hair, Jheny se especializou em extensão e coloração de cabelos, cativando clientes famosos como Juliette Freire e Juju Salimeni.

Além disso, Jheny também trabalha com bronzeamento artificial e produz conteúdo para redes sociais.

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Seguida por mais de um milhão de pessoas no Instagram, Jheny também tem uma irmã famosa, a ex-DJ Janaina Santucci, que já foi considerada “a DJ mais gata do Brasil”.

A irmã, que já foi capa da revista Playboy, foi importante para que Jheny tivesse contato com o mundo das celebridades, mas o resto ela conseguiu por conta própria.