Prefeitura de Porto Velho participa da terceira edição da Expoturismo 2026

Por Letícia Regis

Publicada em 09/10/2026 às 15h47

O turismo de Rondônia também passa pela história que ajudou a construir o estado. É com esse olhar que o Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré recebe a terceira edição da Expoturismo 2026, evento que durante três dias reúne representantes do setor, expositores, empreendedores e visitantes para celebrar e divulgar as potencialidades turísticas de Rondônia.

Durante os três dias de programação (de 8 à 10), a Prefeitura de Porto Velho irá apresentar ações e potencialidades turísticas em um estande próprio. O espaço reúne informações sobre os atrativos da capital e busca aproximar os visitantes das experiências que o município oferece.

O Secretário Executivo de Política Intersetorial, Maxwel Mota destacou a importância da participação do município e convidou a população a conhecer a programação.

“É um evento que tem o objetivo de mostrar para a população e para todo o Brasil o potencial turístico do nosso estado. Por isso estamos aqui presentes também para participar desse fomento e valorizando nossa identidade. Convidamos a todos a participarem”.

Para o secretário-executivo de Turismo, Alex Palitot, a participação no evento é uma oportunidade de apresentar Porto Velho a novos públicos e fortalecer a cidade como destino turístico.

“Estamos muito felizes. Aqui é o cartão postal da nossa cidade. Teremos passeio de barco e de trem com a locomotiva 18, então é uma grande oportunidade de contar nossa história. Além disso, teremos a visita de dezenas de turistas vindos de Santa Catarina. Estamos aumentando esse acesso e promovendo ainda mais nossa cidade ”.

A iniciativa reforça a importância de apresentar Rondônia para além de suas fronteiras, valorizando segmentos como a pesca esportiva, a gastronomia, a natureza, a cultura e os espaços históricos. A proposta é mostrar que o estado possui diferentes possibilidades para quem busca novas experiências e destinos ainda pouco conhecidos pelo público de outras regiões.

Arteniza Paixão, vice-presidente do Sistema Fecomércio, ressaltou que a terceira edição do evento reúne segmentos variados e atrações para todos.

“Esse é um evento muito importante para o nosso estado. Aqui teremos palestra, gastronomia, pesca, e muitas atividades disponíveis para a população. Por isso, convidamos a todos a virem conhecer e participar”.

Em Porto Velho, o Complexo Madeira-Mamoré simboliza justamente essa conexão: um patrimônio que guarda lembranças do passado e que, ao ser ocupado por novos eventos e visitantes, continua ajudando a contar a história da cidade e apresentando ao público as riquezas que fazem parte da identidade rondoniense.

“A Expoturismo 2026 é uma oportunidade de mostrar as riquezas que fazem parte da nossa identidade e valorizar aquilo que pertence a nós, porto-velhenses. Receber visitantes de diferentes regiões de Rondônia e de todo o Brasil é motivo de orgulho, pois permite que mais pessoas conheçam a nossa história, cultura, gastronomia e os potenciais turísticos”, destacou o prefeito Léo Moraes.

O evento iniciou dia (8) e segue até sábado (10), a partir das 14h e no fim de semana a partir das 10h até às 18h.