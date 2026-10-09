Conecta Gestão e Negócios reúne Felipe Titto e Thiago Godoy em Porto Velho

Por sebrae

Publicada em 09/10/2026 às 17h01

Evento promovido pelo Sebrae em Rondônia e IEL abordará empreendedorismo, saúde mental e educação financeira para empresários, gestores e profissionais

Com a proposta de conectar conhecimento, inspiração e estratégias voltadas ao crescimento profissional e empresarial, o Sebrae em Rondônia e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) realizam o 1º Conecta Gestão e Negócios, no dia 29 de outubro, às 19h, no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho.

O evento que reunirá especialistas e lideranças para discutir temas relacionados ao empreendedorismo, comportamento, gestão e saúde financeira.

A iniciativa foi idealizada para estimular novas perspectivas sobre os desafios do mercado e reforçar a importância do preparo, da mentalidade empreendedora e do equilíbrio emocional na tomada de decisões. A programação busca contribuir com o desenvolvimento de empresários, gestores, líderes e profissionais que desejam ampliar sua visão de negócios e fortalecer competências essenciais para o sucesso.

Entre os convidados está o empresário, ator e palestrante Felipe Titto, que apresentará a palestra “Empreendedorismo e Mentalidade Empreendedora: Transformar Problemas em Oportunidades”. A abordagem destacará a importância da atitude, da visão estratégica e da capacidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento.

Outro destaque da programação é Thiago Godoy, palestrante e mestre pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela palestra “Saúde Mental e Saúde Financeira: um relacionamento para a vida inteira”. O especialista conduzirá uma reflexão sobre a relação entre comportamento, escolhas financeiras e bem-estar, evidenciando como esses fatores impactam a vida pessoal e profissional.

As inscrições podem ser realizadas pela página oficial do evento: 1º Conecta Gestão e Negócios.

Informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).