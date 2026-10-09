Curso de atendimento e vendas reúne 101 inscritos em Pimenta Bueno após solicitação de Jean Mendonça

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/10/2026 às 15h09

A busca por qualificação profissional levou 101 pessoas a se inscreverem no curso gratuito de Atendimento ao Público e Técnicas de Vendas, promovido pela Escola do Legislativo de Rondônia (ELERO), em Pimenta Bueno. A capacitação teve duração de três dias e foi ministrada pelo professor Aldo Dias Knightz.

A iniciativa foi realizada após solicitação do deputado estadual Jean Mendonça, atendida pelo presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano. O objetivo foi oferecer à população a oportunidade de adquirir conhecimentos voltados ao atendimento ao público, às práticas comerciais e ao desenvolvimento profissional.

Durante os três dias de atividades, o curso proporcionou aprendizado e troca de experiências entre os participantes. A proposta também esteve relacionada ao fortalecimento do comércio de Pimenta Bueno, por meio da qualificação de pessoas interessadas em aprimorar suas habilidades no atendimento e nas vendas.

Ao comentar a realização da capacitação, Jean Mendonça agradeceu a Alex Redano pelo atendimento à solicitação apresentada. O parlamentar destacou a importância de ampliar o acesso da população a iniciativas educacionais e oportunidades de desenvolvimento profissional.

O deputado também reafirmou seu compromisso com Pimenta Bueno e declarou que continuará trabalhando para proporcionar novas oportunidades de conhecimento e valorização da população do município.