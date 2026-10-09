Jaru recebe assembleia geral do CISAN Central para discutir melhorias nos serviços de saneamento

Por Asssessoria

Publicada em 09/10/2026 às 14h45

O município de Jaru sediou, na tarde da última quinta-feira (08), a assembleia geral ordinária do Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia – CISAN Central. O encontro reuniu prefeitos, secretários municipais e representantes técnicos de diversos municípios para discutir ações voltadas ao fortalecimento do consórcio e à melhoria dos serviços de saneamento.

Entre os principais assuntos da pauta estiveram a entrega da obra de ampliação do aterro sanitário de Jaru, deliberações sobre o Termo de Comodato Tripartite da área do aterro sanitário de Jaru a ser celebrado com o IFRO – Jaru, a apresentação da viabilidade econômica do projeto de pavimentação da via de acesso ao aterro sanitário de Ariquemes, além de discussão de pontos para melhoria da gestão dos aterros sanitários de Jaru e Ariquemes.

O prefeito Jeverson Lima foi anfitrião do encontro e ressaltou a importância da parceria entre os municípios consorciados para a eficiência dos serviços realizados pelo CISAN. “O alinhamento entre os prefeitos e técnicos é essencial para o aprimoramento dos serviços de saneamento prestados pelo Consórcio, e sediar a assembleia é motivo de muito orgulho para Jaru”, destacou.

A assembleia contou com a participação do presidente do CISAN Central e prefeito de Theobroma, Gilliard dos Santos Gomes, além dos prefeitos Alexandre do Fortaleza, de Campo Novo; Charles Gomes, de Vale do Paraíso; João Becker, de Cujubim; Eder Paraguai, de Rio Crespo; Valtair Fritz, de Buritis; além dos secretários municipais de Meio Ambiente e Agronegócio de Jaru, Cleverson Barbosa e David Cortês, e do secretário de Gabinete, João Paulo Montenegro.

Também estiveram presentes secretários e representantes técnicos dos municípios de Itapuã do Oeste, Machadinho do Oeste, Monte Negro, Ouro Preto do Oeste, Porto Velho, Vale do Anari, Alto Paraíso e Ariquemes, além de técnicos do IFRO – Jaru.