Suspeito de tráfico é baleado e comparsa preso pelo BPTRAN

Por pvhnoticias.com

Publicada em 09/10/2026 às 09h15

Um homem foi preso e outro baleado na noite desta quinta-feira (08), durante um flagrante de tráfico na Rua Pastor Leonardo, bairro Cidade Nova em Porto Velho.

Segundo a PM, uma equipe do BPTRAN recebeu denúncias que uma casa estava sendo usada como boca de fumo, e quando chegou no local tentou abordar os suspeitos, no entanto um deles correu em direção a um dos policiais e tentou tomar a arma.

O militar reagiu e o suspeito acabou sendo alvejado no pé, depois socorrido ao Hospital João Paulo II, já o comparsa foi detido com algumas porções de drogas dentro do imóvel, sendo encaminhado ao Departamento de Flagrantes.