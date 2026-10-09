PF apreende 4,5 kg de entorpecentes durante Operação Madeira-Mamoré II

Por PF/RO

Publicada em 09/10/2026 às 08h50

Porto Velho/RO. A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Civil de Rondônia, com a Polícia Rodoviária Federal, com o BPFRON e com o Núcleo Integrado de Inteligência de Fronteira (NIIF), realizou, nesta quinta-feira (8/10), uma ação no âmbito da Operação Madeira-Mamoré II.

A ação teve início após informações sobre o envio de entorpecentes em Porto Velho/RO. Durante as buscas, uma equipe com cão farejador localizou, aproximadamente, 2,49 kg de substância com características de skunk. As diligências na transportadora permitiram identificar outros dois volumes com destino a Apuí/AM.

Em ação desdobrada no município de Apuí/AM, com apoio da Polícia Civil do Amazonas, foram apreendidos cerca de 2 kg de substância branca, aparentemente cocaína, ocultada no interior de um objeto. Uma mulher foi conduzida à delegacia local, onde foi apreendido também um celular.

As substâncias serão submetidas à pericia, e os suspeitos poderão responder por tráfico de drogas.