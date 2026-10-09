Cerca de 20 mil vão às ruas de Madri após morte de idosa despejada de casa

Por G1

Publicada em 09/10/2026 às 09h31

Manifestantes marcham da praça Puerta del Sol, em Madri, onde estão acampados há dias, até o prédio onde vivia Maricarmen Abascal, de 87 anos, que morreu após ser despejada. O caso dela deu início a protestos por moradia na Espanha. — Foto: Susana Vera / Reuters

Cerca de 20 mil pessoas participaram nesta quinta-feira (8) de uma manifestação em memória de Maricarmen Abascal, de 87 anos, em Madri, na Espanha. A idosa morreu na última quarta (7), duas semanas depois de ser despejada da casa onde vivia havia 71 anos.

A manifestação foi organizada pelo Sindicato de Inquilinos e começou às 20h na Puerta del Sol, no centro da capital espanhola. Flores, velas e mensagens foram deixadas durante o dia no local onde os manifestantes se reuniram.

O grupo seguiu em direção à rua Sainz de Baranda, onde Maricarmen morava desde os 17 anos. Ela foi retirada do imóvel em 23 de setembro, depois que a empresa imobiliária Urbagestión comprou o prédio e passou a cobrar € 2.650 de aluguel por mês. Maricarmen recebia uma aposentadoria de cerca de € 1.350.

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Espanhóis prestam homenagem a Maricarmen Abascal, símbolo da luta pela moradia

Após o despejo, ela foi internada no Hospital Gregorio Marañón. Segundo o Sindicato de Inquilinos, a internação ocorreu após o desgaste provocado pelo processo de despejo.

Na passagem pela praça de Cibeles, onde fica a sede da Prefeitura de Madri, os manifestantes fizeram um minuto de silêncio. O grupo também lembrou o caso de Olga, uma mulher que morreu recentemente após ser retirada de sua casa em L'Hospitalet, na região de Barcelona.

Cartazes exibiam frases como "O rentismo mata" e "Maricarmen somos todas".

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A manifestação em Madri fez parte de uma série de atos realizados nesta quinta-feira em outras cidades espanholas. Houve concentrações e vigílias em Barcelona, Valência, Zaragoza e Sevilha, organizadas por grupos que defendem mudanças nas políticas de moradia.

Durante o ato em Madri, uma coroa de flores foi colocada em homenagem a Maricarmen. Uma faixa dizia que ela deveria ser lembrada na luta pelo direito à moradia.

O Sindicato de Inquilinos convocou uma greve geral para 11 de novembro e também passou a defender o adiantamento das eleições gerais.