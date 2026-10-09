Cerca de 20 mil vão às ruas de Madri após morte de idosa despejada de casa

Manifestantes marcham da praça Puerta del Sol, em Madri, onde estão acampados há dias, até o prédio onde vivia Maricarmen Abascal, de 87 anos, que morreu após ser despejada. O caso dela deu início a protestos por moradia na Espanha. — Foto: Susana Vera / Reuters
Cerca de 20 mil pessoas participaram nesta quinta-feira (8) de uma manifestação em memória de Maricarmen Abascal, de 87 anos, em Madri, na Espanha. A idosa morreu na última quarta (7), duas semanas depois de ser despejada da casa onde vivia havia 71 anos.
A manifestação foi organizada pelo Sindicato de Inquilinos e começou às 20h na Puerta del Sol, no centro da capital espanhola. Flores, velas e mensagens foram deixadas durante o dia no local onde os manifestantes se reuniram.
O grupo seguiu em direção à rua Sainz de Baranda, onde Maricarmen morava desde os 17 anos. Ela foi retirada do imóvel em 23 de setembro, depois que a empresa imobiliária Urbagestión comprou o prédio e passou a cobrar € 2.650 de aluguel por mês. Maricarmen recebia uma aposentadoria de cerca de € 1.350.
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Espanhóis prestam homenagem a Maricarmen Abascal, símbolo da luta pela moradia
Após o despejo, ela foi internada no Hospital Gregorio Marañón. Segundo o Sindicato de Inquilinos, a internação ocorreu após o desgaste provocado pelo processo de despejo.
Na passagem pela praça de Cibeles, onde fica a sede da Prefeitura de Madri, os manifestantes fizeram um minuto de silêncio. O grupo também lembrou o caso de Olga, uma mulher que morreu recentemente após ser retirada de sua casa em L'Hospitalet, na região de Barcelona.
Cartazes exibiam frases como "O rentismo mata" e "Maricarmen somos todas".
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A manifestação em Madri fez parte de uma série de atos realizados nesta quinta-feira em outras cidades espanholas. Houve concentrações e vigílias em Barcelona, Valência, Zaragoza e Sevilha, organizadas por grupos que defendem mudanças nas políticas de moradia.
Durante o ato em Madri, uma coroa de flores foi colocada em homenagem a Maricarmen. Uma faixa dizia que ela deveria ser lembrada na luta pelo direito à moradia.
O Sindicato de Inquilinos convocou uma greve geral para 11 de novembro e também passou a defender o adiantamento das eleições gerais.
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