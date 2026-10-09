Rondônia registra 115 colisões contra postes em 2026. Energisa alerta para riscos e consequências

Por ENERGISA

Publicada em 09/10/2026 às 10h31

De janeiro a setembro de 2026, Rondônia registrou 115 acidentes envolvendo veículos que colidiram contra postes de energia elétrica, provocando interrupções no fornecimento com impacto acumulado de mais de 120 mil clientes. Os dados são de um levantamento da Energisa Rondônia e chamam a atenção para as consequências dessas ocorrências, que colocam vidas em risco e podem deixar residências, comércios e serviços essenciais sem energia.

Somente em setembro, foram registradas 21 colisões, o maior número mensal de ocorrências neste ano. Os acidentes afetaram mais de 18 mil clientes no mês. Já março concentrou o maior impacto no fornecimento de energia, com cerca de 43 mil consumidores atingidos em 17 ocorrências.

Os números representam a soma dos clientes afetados em cada interrupção, podendo incluir um mesmo consumidor mais de uma vez, caso tenha sido atingido em diferentes acidentes.

Acidentes colocam vidas em risco e afetam o fornecimento de energia

Além dos danos aos veícuos e à estrutura da rede elétrica, as colisões contra postes representam riscos para motoristas, passageiros, pedestres e moradores das proximidades.

O impacto também pode atingir pessoas que não têm qualquer relação com o acidente. Isso porque a queda ou o comprometimento de um poste pode provocar interrupções no fornecimento de energia para diversos imóveis, afetando a rotina de famílias, estabelecimentos comerciais e serviços essenciais.

Para a coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia, Jucilene Dias, a prevenção começa com atitudes responsáveis no trânsito.

“Grande parte desses acidentes poderia ser evitada com direção mais consciente. É fundamental respeitar os limites de velocidade, evitar o uso do celular ao volante e nunca dirigir sob efeito de álcool. Além disso, é importante entender que um poste não é apenas uma estrutura física, ele sustenta toda uma rede elétrica que atende milhares de pessoas”, destaca.

Saiba como agir em caso de colisão contra um poste

Uma das principais preocupações em acidentes envolvendo postes é o risco de choque elétrico. Dependendo da gravidade da colisão, cabos podem se romper ou entrar em contato com o veículo e outras estruturas, criando situações de perigo mesmo quando não há sinais visíveis de eletricidade.

Por isso, a orientação da Energisa é nunca se aproximar de fios caídos, postes danificados ou veículos que possam estar em contato com a rede elétrica.

“Se um veículo colidir com um poste, a orientação é não se aproximar e, se possível, permanecer dentro do carro até a chegada do socorro, pois pode haver risco de choque elétrico”, alerta Jucilene.

Pessoas que presenciarem esse tipo de acidente também devem manter distância e evitar qualquer tentativa de tocar no veículo, nos cabos ou em objetos que estejam em contato com a rede elétrica.

Veja os cuidados essenciais

Em situações de acidentes envolvendo postes ou a rede elétrica, a Energisa reforça algumas orientações importantes:

Mantenha distância: não se aproxime de postes danificados, fios caídos ou estruturas que possam estar energizadas.

Não toque no veículo: caso haja cabos em contato com o automóvel, não tente prestar socorro tocando na carroceria.

Permaneça no carro, se for seguro: ocupantes devem evitar sair do veículo até receber orientação das equipes de emergência, desde que não haja outro risco imediato, como incêndio.

Acione ajuda especializada: comunique imediatamente o Corpo de Bombeiros e a distribuidora de energia.

O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193, enquanto ocorrências envolvendo a rede elétrica devem ser comunicadas à Energisa Rondônia pelo 0800 647 012