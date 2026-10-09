Cujubim recebe etapa extra do Campeonato Regional Norte de Motocross

Por Assessoria

Publicada em 09/10/2026 às 11h19

Pilotos de várias regiões de Rondônia se reúnem em Cujubim nos dias 10 e 11 de outubro para a Etapa Extra do Campeonato Regional Norte de Motocross 2026. A competição acontece na Avenida Rouxinol, ao lado do campo municipal, com entrada franca. O evento foi viabilizado por emenda parlamentar de R$ 160 mil do deputado estadual Pedro Fernandes, executada por meio da Superintendência Estadual de Turismo (SETUR), e é organizado pela Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (LIMERO).



São oito categorias, do 50cc ao Importada, com participação de homens, mulheres e jovens pilotos. O sábado, dia 10, é dedicado aos treinos livres e cronometrados, a partir das 14h. No domingo, dia 11, as baterias começam às 10h, seguidas da cerimônia do Hino de Rondônia, às 16h, e da entrega dos troféus, às 17h15.



Para o deputado Pedro Fernandes, a emenda é investimento que volta para o município. "Evento assim leva o motocross a quem ainda não conhecia, abre espaço para novos pilotos e movimenta o comércio, a hospedagem e a alimentação de Cujubim. É esporte, lazer e economia andando juntos", afirma.



O recurso paga a estrutura do evento, que inclui arquibancada coberta, cronometragem eletrônica, sonorização, premiação e equipe de apoio. A programação é gratuita e aberta a toda a família.