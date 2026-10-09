Flamengo cede empate; Palmeiras venceu o Bahia; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 09/10/2026 às 08h10

29ª rodada do Brasileirão, JAVs de Vilhena e JIOF em Porto Velho.

Goleada do Fluminense, gol de Neymar no Santos e luta Contra o Z-4.

Brasileirão - A 29ª rodada do Brasileirão encerrou em clima de pura emoção. O líder Flamengo abriu 2 a 0 com Danilo e Paquetá, mas cedeu o empate por 2 a 2 ao Santos, que contou com o brilho de Neymar no segundo tempo convertendo dois pênaltis.

Quem comemorou foi o Palmeiras, que venceu o Bahia por 1 a 0 no Nubank Parque, com gol de Flaco López, e reduziu a diferença para a ponta. No Maracanã, o Fluminense goleou o Coritiba por 4 a 0 com show e hat-trick de Savarino, assumindo o 3º lugar com 51 pontos. Já no duelo dos "Atléticos", Athletico-PR e Atlético-MG empataram por 2 a 2 na Ligga Arena, em jogo eletrizante com gol de empate do zagueiro Lyanco no último lance.

Quarta-feira

A quarta-feira de futebol foi recheada de emoções com o retorno da Série A do Brasileirão. O grande destaque da noite ficou para o Clássico da Amizade: no Nilton Santos, o Vasco superou o Botafogo de virada por 2 a 1. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro fez valer o mando de campo e venceu o São Paulo por 2 a 0.

Na luta contra a degola, o Internacional levou a melhor e venceu o Corinthians por 2 a 1 no Beira-Rio, enquanto Remo e Grêmio empataram em 1 a 1 no Mangueirão. Em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Mirassol também igualaram o placar em 1 a 1. Já no Barradão, o Vitória aplicou uma goleada impiedosa por 4 a 0 sobre a lanterna Chapecoense, garantindo pontos preciosos na tabela.

Tabelinha Rondoniense

Grupos definidos dos JAVs em Vilhena e abertura do JIOF em Porto Velho.

JAVs - Os Jogos Abertos de Vilhena (JAVs) já têm seus grupos definidos para o torneio de futebol! Após Congresso Técnico no Ginásio Jorge Teixeira, a organização confirmou a participação de 29 equipes e uma premiação total de R$ 45 mil, distribuída entre as três categorias da disputa.

No Torneio Aberto, 17 times brigam pelo título divididos em quatro grupos, com destaque para o atual campeão Atlético Titanium no Grupo D e o vice Milão no Grupo C. As categorias Máster 40 e Máster 50 contarão com seis equipes cada, trazendo nomes de tradição na cidade. A bola rola a partir de 13 de outubro, e cada campeão levará para casa R$ 10 mil mais troféu e medalha.

JIOF - A comunidade escolar da E.E.E.F.M. Professor Orlando Freire deu início ao 22° JIOF (Jogos Internos Orlando Freire)! Com o tema "Corpo / Mente / Conexão". O evento termina hoje (9) na zona Leste de Porto Velho e conta com a cobertura e sonorização especial do projeto Rádio Falante.

A cerimônia de abertura teve acendimento da tocha olímpica, apresentações culturais de carimbó, K-pop e batalha de rima, além da presença ilustre do influenciador digital @goleiro.leao. Sob a organização das professoras Lúcia Reis, Lúcia Brum e Sandra, os diretores Anderson Santos e Geselita Novaes reforçaram o pedido de fair play aos alunos-atletas em todas as disputas esportivas do torneio.