Scheid assume compromisso com Hospital de Amor; Zé Paroca caminha para presidência da Câmara; e Máximo alcança votação histórica

Por Herbert Lins

Publicada em 09/10/2026 às 09h01

Prof. Herbert Lins – MTE 1143

Das urnas aos bastidores, o poder troca de mãos, mas o jogo político continua

CARO LEITOR, os eleitores de 20 estados definiram, no primeiro turno, realizado no domingo (4), quem comandará os governos estaduais a partir de 2027. Apenas seis estados e o Distrito Federal voltarão às urnas em 25 de outubro. Entre os destaques estão as reeleições de Tarcísio de Freitas (Republicanos), em São Paulo; Raquel Lyra (PSD), em Pernambuco; e Jerônimo Rodrigues (PT), na Bahia. Também venceram os senadores Cleitinho (Republicanos), em Minas Gerais, e Sergio Moro (PL), no Paraná. A vitória em primeiro turno exige mais da metade dos votos válidos, excluídos brancos e nulos. Ao todo, 20 governadores foram eleitos sem segunda votação, o maior número deste século. O resultado revela a força de candidaturas que conseguiram ultrapassar a barreira dos 50% e transformar vantagem eleitoral em vitória definitiva.

Norte

Região Norte - Arthur Henrique (PL) foi eleito governador de Roraima no primeiro turno, com 69,13% dos votos válidos. No Pará, Dr. Daniel (Podemos) venceu com 51,36%. No Amapá, Dr. Furlan (MDB) conquistou a vitória com 62,75%.

Nordeste

Região Nordeste - Eduardo Braide (PSD) venceu no Maranhão, com 54,02% dos votos válidos. No Ceará, Elmano de Freitas (PT) conquistou a reeleição com 53,19%. Em Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD) venceu a disputa. Na Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) foi reeleito com 55,8%. Em Alagoas, João Henrique Caldas (PSDB) venceu com 52,2%. Na Paraíba, Lucas Ribeiro (PP) conquistou a vitória com 64,3%. No Piauí, Rafael Fonteles (PT) venceu com 70,9%. Em Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) foi reeleita com 53,27%.

Centro-Oeste

Região Centro-Oeste - Daniel Vilela (MDB) foi eleito governador de Goiás, com 59,17% dos votos válidos. Em Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP) venceu com 67,07%. Em Rondônia, Marcos Rogério (PL) conquistou a vitória com 56,86%. Já em Mato Grosso, Otaviano Pivetta (Republicanos) foi eleito com 60,77%.

Sul

Região Sul - Jorginho Mello (PL) venceu em Santa Catarina, com 68,98% dos votos válidos. No Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL) conquistou a vitória com 58,05%. No Paraná, Sergio Moro (PL) foi eleito com 50,1%.

Sudeste

Região Sudeste - Cleitinho Azevedo (Republicanos) venceu em Minas Gerais, com 55,4% dos votos válidos. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito com 62,65%.

Garotinho

O deputado estadual Douglas Ruas (PL-RJ) poderá ficar com cerca de 74 mil votos acima do mínimo necessário para vencer no primeiro turno no Rio de Janeiro, após o TSE decidir, na noite de ontem (8), anular os votos de Anthony Garotinho (Republicanos-RJ).

Afasta

A decisão altera o cenário eleitoral e afasta Eduardo Paes (PSD-RJ), que obteve 42,76% dos votos, da disputa pelo governo estadual no segundo turno. A medida gera questionamentos sobre os efeitos jurídicos e políticos da recontagem eleitoral.

Urnas

A eleição para governador ainda não terminou no Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins, além do Distrito Federal. Nesses locais, os dois candidatos mais votados voltam às urnas em 25 de outubro.

Reuniu

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ)) reuniu, na quinta-feira (8), em Brasília, lideranças estaduais em torno de seu projeto presidencial. O ato contou com governadores eleitos no primeiro turno e candidatos que disputam a segunda etapa.

Apoio I

Declararam apoio Luciano Zucco (PL-RS), Jorginho Mello (PL-SC), Sergio Moro (PL-PR), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) e Eduardo Riedel (PP-MS), além de Daniel Vilela (MDB-GO).

Apoio II

Também manifestaram apoio Daniel Santos (Podemos-PA), Marcos Rogério (PL-RO), Arthur Henrique (PL-RR) e Otaviano Pivetta (Republicanos-MT). Douglas Ruas (PL-RJ) participou do encontro e pode ser beneficiado pela decisão do TSE sobre a anulação dos votos de Anthony Garotinho.

Agenda

O governador eleito Marcos Rogério (PL), ao retornar de Brasília, deverá percorrer Rondônia para agradecer os votos que garantiram sua vitória no primeiro turno. A agenda também poderá servir para reforçar o apoio à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa do segundo turno.

Bastidores

Nos bastidores do clã Bolsonaro, o senador eleito Bruno Scheid (PL) passou a integrar a equipe de coordenação da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ampliando sua participação no projeto político nacional do grupo.

Pânico

Falando em coordenação, espalharam pânico nas redes sociais com a notícia de que o Hospital de Amor fecharia em Rondônia. Bruno Scheid reagiu prontamente e assumiu o compromisso de apoiar a causa do combate ao câncer no estado.

Compromisso

A manifestação de Bruno Scheid (PL) em defesa do Hospital de Amor sinaliza apoio à entidade filantrópica, que não ficará desamparada após a derrota da deputada Silvia Cristina (PP) na disputa pelo Senado. O compromisso, agora, precisará virar ação.

Mensagens

Leitores da coluna enviaram mensagens perguntando quem foram os marqueteiros dos candidatos ao Senado Fernando Máximo (PL), Mariana Carvalho (Republicanos), Luciana Oliveira (PT) e Luis Fernando (PSD). Vamos aos bastidores das campanhas.

Conduzida

A campanha de Fernando Máximo (PL) foi conduzida por Marcelo Vitorino e Natália Mendonça. O candidato conquistou 570.799 votos, equivalentes a 31,97% dos válidos, alcançando a maior votação para o Senado já registrada na história política de Rondônia.

Recompor

Marcelo Vitorino e Natália Mendonça também assinaram o marketing eleitoral de Marcos Rogério (PL), eleito governador no primeiro turno. As duas vitórias ajudam a recompor a imagem da dupla no estado, após as críticas recebidas pela derrota de Mariana Carvalho na disputa pela Prefeitura de Porto Velho, em 2024.

Reflexão

O marketing eleitoral de Mariana Carvalho (Republicanos) ficou sob a responsabilidade do publicitário Tonico Bandeira. Fica a reflexão: talvez fosse necessário reposicionar a candidatura durante a campanha. Mariana terminou em quarto lugar, amargando mais uma derrota em disputa majoritária.

Apostaram

Já os candidatos Luis Fernando (PSD) e Luciana Oliveira (PT) apostaram em profissionais locais. Luciana, que recebeu 96.391 votos (5,40%), contou com a agência Somo+Criativos, de Marcos Nobre e Neila Collie, em uma campanha de apenas 45 dias.

Contexto

O desempenho de Luciana merece análise pelo contexto: ela enfrentou uma campanha curta e um cenário nacional marcado pelo avanço eleitoral da direita no primeiro turno. Seus 96.391 votos mostram que a candidatura petista conseguiu conquistar uma parcela do eleitorado rondoniense.

Apostou

Luis Fernando (PSD), mesmo contando com o apoio do governador Coronel Marcos Rocha (PSD) e a estrutura da máquina estadual, amargou o oitavo lugar na disputa pelo Senado, com apenas 23.737 votos, o equivalente a 1,33% dos válidos. Sua campanha apostou exclusivamente em uma equipe de mídias sociais, sem uma estratégia mais ampla de marketing eleitoral.

Maior

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) conquistou 28.988 votos, equivalentes a 3,07% dos válidos, e ficou em terceiro lugar na disputa pela reeleição à Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO). O resultado poderia ter sido ainda maior.

Lançar

Nos bastidores, a avaliação é que Cássio precisou lançar cinco assessores como candidatos para completar a nominata do PSD. Entre eles estava Réga da Esperança, também assessor do parlamentar, que obteve 5.346 votos, ou 0,57% dos válidos.

Estratégia

O deputado estadual Marcelo Cruz (Avante) declarou que não pretende disputar a presidência da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO). O recuo tem cheiro de estratégia de bastidor. Afinal, como dizia Paulo Maluf: “Quem diz que não quer é porque quer!”

Recompor

A Câmara Municipal de Porto Velho (CMPV) realiza hoje (9) uma nova eleição para recompor a Mesa Diretora, após decisão do STF. A disputa redefine o comando do Legislativo municipal e os espaços de poder para o próximo biênio 2027/2028.

Paroca

Inicialmente, a presidência seria ocupada pelo vereador Pastor Evanildo (PSD), pai do deputado estadual Marcelo Cruz (Avante). Agora, o vereador Zé Paroca (Avante) deverá ser eleito presidente, assumindo o desafio de conduzir a Casa.

Oportunidade

Jovem e empreendedor, Zé Paroca (Avante) chega à disputa com a expectativa de imprimir uma nova dinâmica à CMPV. Sua gestão poderá representar uma oportunidade de modernizar os trabalhos legislativos e fortalecer o diálogo com a população.

Composição

A composição prevista da Mesa Diretora da CMPV terá Gedeão Negreiros (PSD) como primeiro vice-presidente; Everaldo Fogaça (PSD), segundo vice; e Edmilson Dourado (União), terceiro vice-presidente. Breno Mendes (Avante) deverá assumir a primeira secretaria.

Reorganiza

Completam a composição da CMPV Wanoel Martins (PSD), na segunda secretaria, e Nilton Souza (PSDB), na terceira. A nova eleição reorganiza as forças políticas da Casa de Leis e abre espaço para uma nova etapa na condução do Legislativo de Porto Velho.

Sério

Falando sério, a eleição passou, os discursos mudaram e os bastidores continuam fervendo. Em política, a urna encerra uma disputa, mas inaugura outras. Quem venceu precisa provar que merece a confiança recebida; quem perdeu terá de entender o recado. Porque, no jogo do poder, o eleitor dá a última palavra, mas os políticos insistem em escrever os próximos capítulos.