Netanyahu liga para Flávio Bolsonaro e o convida para visitar Israel:

Por G1

Publicada em 09/10/2026 às 09h23

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ligou para Flávio Bolsonaro (PL) e convidou o candidato à presidência do Brasil para ir visitar o país, informou seu gabinete nesta sexta-feira (9).

A conversa ocorreu na noite de quinta-feira e Netanyahu falou em "renovar a profunda amizade" entre Brasil e Israel, segundo comunicado do gabinete do governo israelense.

“Os dois pretendem renovar a profunda amizade entre os dois países (...) como parte da transformação em curso nas relações de Israel com os países sul-americanos”, afirmou o gabinete de Netanyahu.

A fala pode ter sido uma referência ao fato de que os governos Netanyahu e Lula têm relações diplomáticas estremecidas. O presidente brasileiro afirma que Israel cometeu genocídio na Faixa de Gaza, o premiê israelense decretou Lula como persona non grata no país do Oriente Médio.

Flávio Bolsonaro é atualmente um candidato à presidência brasileira e está projetado para vencer Lula no segundo turno das eleições, que ocorrerão em 25 de outubro. No primeiro turno, Bolsonaro obteve cerca de 47% dos votos, contra pouco mais de 45% do petista.