Prefeitura convoca aprovados em processos seletivos para os cargos de médico e professor

Por ASSESSORIA

Publicada em 09/10/2026 às 09h13

A Prefeitura de Jaru publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (08), dois editais de convocação referentes a processos seletivos para os cargos de professor, com atuação nas áreas urbana e rural, e médico.

Os profissionais convocados têm o prazo de três dias úteis, a contar da data de publicação dos editais, para tomarem posse nos respectivos cargos.

Toda a documentação exigida deverá ser encaminhada exclusivamente por meio de peticionamento eletrônico, conforme as orientações dispostas nos editais.

CLIQUE AQUI E ACESSE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROFESSOR

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 57/41834?perPage=10&page=1

CLIQUE AQUI E ACESSE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA MÉDICO

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 57/41833?perPage=10&page=1