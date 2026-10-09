Prefeitura convoca aprovados em processos seletivos para os cargos de médico e professor

A Prefeitura de Jaru publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (08), dois editais de convocação referentes a processos seletivos para os cargos de professor, com atuação nas áreas urbana e rural, e médico.
Os profissionais convocados têm o prazo de três dias úteis, a contar da data de publicação dos editais, para tomarem posse nos respectivos cargos.
Toda a documentação exigida deverá ser encaminhada exclusivamente por meio de peticionamento eletrônico, conforme as orientações dispostas nos editais.
CLIQUE AQUI E ACESSE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROFESSOR
https://transparencia.jaru.ro.
CLIQUE AQUI E ACESSE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA MÉDICO
https://transparencia.jaru.ro.
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