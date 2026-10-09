Poliana Rocha se choca ao encontrar mudança de Zé Felipe em casa:

Por R7

Publicada em 09/10/2026 às 10h01

Poliana Rocha se surpreendeu ao chegar na casa em que mora, em Goiânia (GO), e encontrar as coisas da mudança do filho, Zé Felipe, na noite desta quarta-feira (7). A influenciadora, mulher do sertanejo Leonardo, mostrou os pertences do cantor ainda em caixas e sacolas.

“Gente, eu chego em casa e olha aqui como tá. A mudança do Zé veio para cá”, contou ela, ao fazer registros e compartilhá-los em suas redes sociais.

Poliana explicou que Zé está nos Estados Unidos, passando uma temporada para realizar um projeto de música country. “E veio tudo para cá. A casa está daquele modelo. O que a gente não fez pelos filhos, né?”, disse.

A influenciadora falou que, além dos objetos, algumas peças de roupa do cantor também estavam lá. “Acho que ele deve ter levado pouca roupa”, completou.

Zé Felipe alugou uma casa em Miami, na Flórida, no final de setembro para passar, pelo menos, um mês. Ele vai investir em um projeto novo de música country.

Para matar as saudades dos filhos, Maria Alice, 5 anos, Maria Flor, 3, e José Leonardo, 2, que ficaram com a mãe, Virginia Fonseca, ele tem feito chamadas de vídeo todos os dias.