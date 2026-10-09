Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (9)
Por AGÊNCIA BRASIL
Publicada em 09/10/2026 às 10h43
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Os candidatos à presidência da República que disputam o segundo turno das eleições gerais cumprem agenda em Brasília e no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (9).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Às 8h, participa de caminhada com Leandro Grass, candidato a governo do Distrito Federal, em Ceilândia, Brasília.

Flávio Bolsonaro (PL)
Às 12h, participa de encontro com Douglas Ruas e lideranças na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).
 

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.

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