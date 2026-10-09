Câmara de Porto Velho muda acordo, realiza nova eleição e escolhe Zé Paroca para suceder Gedeão Negreiros na presidência

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/10/2026 às 11h30

PORTO VELHO, RO - A Câmara Municipal de Porto Velho elegeu, nesta sexta-feira (9), o vereador José Uilson Guimarães de Souza, conhecido como Zé Paroca (Avante), para assumir a presidência do Legislativo no biênio 2027-2028. A escolha ocorreu após os parlamentares deliberarem pela realização de uma nova eleição, substituindo a composição definida antecipadamente em janeiro de 2025, quando Pastor Evanildo havia sido escolhido para ocupar o cargo.

A mudança acontece durante os últimos meses da gestão de Gedeão Negreiros (PSDB), eleito para presidir a Câmara no primeiro biênio da atual legislatura, correspondente aos anos de 2025 e 2026. Seu período à frente da instituição termina em dezembro, quando será concluída a primeira metade dos quatro anos de mandato dos vereadores.

A definição original das duas Mesas Diretoras ocorreu em 1º de janeiro de 2025, durante a instalação da legislatura. Na ocasião, os parlamentares aprovaram, por unanimidade, tanto a composição responsável pelos trabalhos de 2025 e 2026 quanto aquela destinada ao período de 2027 e 2028. Pelo entendimento estabelecido naquele momento, Gedeão assumiria inicialmente a presidência, enquanto Pastor Evanildo ficaria responsável pela condução da Casa nos dois anos seguintes. Legislativo municipal · Porto Velho Conheça a nova Mesa Diretora Vereadores eleitos para dirigir a Câmara Municipal no biênio 2027–2028. ZP Presidente eleito Zé Paroca AVANTE AVANTE Vice-presidências 1º vice-presidente Gedeão Negreiros PSDB PSDB 2º vice-presidente Everaldo Fogaça PSD PSD 3º vice-presidente Edmilson Dourado UNIÃO BRASIL UNIÃO BRASIL Secretarias 1º secretário Pedro Geovar 2º secretário Wanoel Martins PSD PSD 3º secretário Nilton Souza PSDB PSDB

Entretanto, a antecipação da escolha para o segundo biênio passou a ser questionada diante do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o período em que eleições dessa natureza podem ser realizadas. A orientação judicial estabelece parâmetros temporais para a definição das Mesas Diretoras, circunstância que levou a Câmara de Porto Velho a discutir a necessidade de uma nova votação.

A possibilidade de refazer a eleição já era discutida nos dias anteriores à escolha desta sexta-feira. Com a realização do novo procedimento, os vereadores alteraram a composição anteriormente aprovada e elegeram Zé Paroca para a presidência. A articulação política que resultou na nova configuração também envolveu o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.

O resultado modificou a sucessão inicialmente estabelecida, mas manteve Gedeão Negreiros entre os integrantes da futura direção do Legislativo. Após encerrar seu período como presidente, o parlamentar do PSDB ocupará a primeira vice-presidência da Câmara no biênio 2027-2028.

As demais vice-presidências serão exercidas por Everaldo Fogaça (PSD), escolhido para a segunda posição, e Edmilson Dourado (União Brasil), eleito terceiro vice-presidente.

Na distribuição das secretarias, Pedro Geovar foi escolhido primeiro-secretário. Wanoel Martins (PSD) assumirá a segunda secretaria, enquanto Nilton Souza (PSDB) ficará responsável pela terceira.

A nova Mesa Diretora terá, portanto, sete integrantes. O PSD e o PSDB contarão com dois representantes cada, enquanto Avante e União Brasil terão um integrante por legenda. A filiação partidária de Pedro Geovar depende de confirmação diante de informações divergentes sobre sua vinculação ao PP e ao NOVO.

A eleição desta sexta-feira encerrou a nova definição dos integrantes da Mesa Diretora para 2027 e 2028, depois da escolha antecipada realizada no início de 2025. Pastor Evanildo, eleito originalmente para suceder Gedeão Negreiros, ficou fora da composição aprovada na nova votação.

Gedeão permanecerá na presidência da Câmara Municipal de Porto Velho até o encerramento de 2026. Com o início do segundo biênio da legislatura, em janeiro de 2027, Zé Paroca assumirá a direção da Casa, tendo o atual presidente como primeiro vice-presidente.