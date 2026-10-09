Pedro Fernandes acompanha obras do DER na Ponte do Cabeça, na RO-010

Por Assessoria

Publicada em 09/10/2026 às 11h20

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) esteve na quinta-feira, 8, na ponte sobre o Rio Jamari, conhecida como Ponte do Cabeça, na RO-010, para acompanhar a reconstrução da parte de madeira da estrutura. A obra está sendo executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER).



A ponte liga Monte Negro a Cacaulândia e é usada todos os dias por produtores rurais, motoristas e pelo transporte escolar. A reforma atende a uma demanda levada pelo deputado ao DER, em reunião com o diretor-geral Éder André Fernandes, o diretor-adjunto Anderson Dias, o prefeito de Monte Negro, Ivair Fernandes, e representantes de Cacaulândia e Urupá.



“Quando a ponte está em condição segura, a produção escoa, o ônibus escolar passa e quem depende da estrada todo dia chega em casa tranquilo. Fui acompanhar de perto porque cobrar é o primeiro passo, e ver a obra andando é o que importa para quem vive aqui”, afirmou o deputado.



A RO-010 e outros trechos da região, como a RO-140 e o Travessão B-80, em Cacaulândia, seguem na pauta do deputado junto ao DER e ao Governo do Estado, com foco em manutenção e trafegabilidade nas estradas do Vale do Jamari.