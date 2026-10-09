SUS:Dados atualizados evitam perda de consultas e exames na rede pública

Por Taiana Mendonça

Publicada em 09/10/2026 às 11h24

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), alerta a população sobre a importância de manter os dados cadastrais atualizados no Sistema Único de Saúde (SUS). A orientação é fundamental especialmente para os moradores que mudarem de número de telefone, endereço ou de cidade, garantindo a comunicação eficiente para o agendamento de consultas especializadas, exames e procedimentos cirúrgicos na rede pública.

Todo o fluxo de agendamento do município é gerenciado pelo Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), plataforma do Ministério da Saúde operada pelas equipes da Semusa e das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Quando a vaga é liberada, a equipe de regulação entra em contato com o paciente por ligação telefônica ou mensagem de WhatsApp para informar a data, o horário e o local do atendimento.

Seguindo a regra nacional do sistema, caso a equipe não consiga falar com o morador por causa de telefone incorreto, desatualizado ou que não atende, a solicitação é devolvida para que a vaga seja repassada ao próximo paciente da fila. Com isso, o usuário perde a oportunidade daquele agendamento e precisa ir ao setor de regulação da UBS para reativar o pedido na fila utilizando o mesmo encaminhamento médico.

O prefeito Léo Moraes reforçou que a colaboração da população é indispensável para que os agendamentos avancem com agilidade. “A nossa equipe trabalha para fazer a fila andar, mas quando a vaga é liberada no Sisreg e a comunicação não é estabelecida, a regra determina a devolução do pedido para repassar a vaga a quem também precisa. O morador precisa ter esse cuidado de manter o telefone e o endereço corretos para não perder a sua vez”.

ATUALIZAÇÃO NO CARTÃO DO SUS GARANTE SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA

Sempre que o usuário muda de endereço, telefone ou município, a orientação é procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) para atualizar os dados no Cartão do SUS. Ao realizar essa alteração presencialmente na unidade, os sistemas CadSUS e Sisreg são atualizados automaticamente.

Para realizar a atualização cadastral, o cidadão deve comparecer à UBS mais próxima de sua residência apresentando os seguintes documentos:

- Documento oficial com foto e CPF

- Cartão do SUS

- Comprovante de residência atualizado

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforça que a atualização cadastral assegura o direito do paciente e fortalece a gestão da saúde municipal. “Regulou a solicitação na UBS, o paciente precisa acompanhar seus contatos e ficar atento às chamadas e mensagens de WhatsApp. Manter os dados em dia no Cartão do SUS é a garantia de que o aviso chegue no tempo certo e o atendimento seja realizado”.