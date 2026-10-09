Prefeitura leva sistemas de tratamento de água ao Baixo Madeira

Por Renata Beccária

Publicada em 09/10/2026 às 11h40

A Prefeitura de Porto Velho realizou uma operação no Baixo Madeira para instalar dois sistemas compactos de tratamento de água nas comunidades de Firmeza e Ilha de Assunção. A ação reuniu servidores do Departamento de Saneamento Básico (Desab) que integra a Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), equipes da Defesa Civil Municipal e moradores das próprias comunidades, com apoio logístico para o transporte e a instalação dos equipamentos.

Cada sistema possui capacidade para produzir aproximadamente 5 mil litros de água tratada por dia. A implantação amplia o acesso à água tratada para moradores das duas localidades, que dependem principalmente da captação direta do rio Madeira para o abastecimento.

Firmeza possui cerca de 10 famílias, com aproximadamente 38 moradores. Já na Ilha de Assunção vivem nove famílias, que representam cerca de 35 pessoas. As duas comunidades não possuem poço tubular comunitário em funcionamento.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa atende uma necessidade básica das famílias que vivem nas comunidades ribeirinhas. “Quando a Prefeitura chega a uma comunidade como Firmeza ou Ilha de Assunção com uma solução que melhora o acesso à água tratada, o impacto chega diretamente à vida das pessoas. Nosso compromisso é fazer com que os serviços públicos também alcancem quem vive mais distante da área urbana, respeitando as necessidades de cada comunidade”.

Antes da instalação dos equipamentos, os próprios moradores realizavam um tratamento simplificado da água com uso de sulfato de alumínio e hipoclorito. As dosagens, no entanto, não seguiam um procedimento técnico padronizado, o que dificultava o controle do processo.

Segundo o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, a implantação exigiu planejamento técnico e adaptação às condições encontradas em cada localidade. “Não é apenas levar o equipamento até a comunidade e instalar. Cada local possui características próprias de captação, reservação e qualidade da água. A equipe avaliou essas condições para que os sistemas funcionem de acordo com a realidade de Firmeza e Ilha de Assunção. Também vamos orientar os moradores para que eles tenham autonomia na operação diária dos equipamentos”.

A solução empregada utiliza uma sequência de etapas para o tratamento da água captada do rio Madeira. Primeiro, a água é encaminhada para um reservatório de 1.000 litros, onde ocorre o pré-tratamento com sulfato de alumínio. O produto auxilia na clarificação e na redução da turbidez. Depois dessa etapa, a água passa pelo sistema compacto de tratamento, constituído por filtros de membrana instalados em série e clorador. Nas condições verificadas durante os testes, o processo alcançou turbidez inferior a 1,0.

A água tratada não seguirá diretamente para cada residência. A proposta prevê pontos comunitários de distribuição, instalados em locais de fácil acesso, onde as famílias poderão retirar a água para consumo.

A Prefeitura seguirá responsável pelo suporte técnico, fornecimento inicial de filtros, cloro e demais insumos, além do acompanhamento periódico das condições dos equipamentos e das necessidades de manutenção. A proposta prevê parceria com as comunidades, com capacitação de moradores para operação dos equipamentos, dosagem dos produtos, limpeza e acompanhamento básico do funcionamento.

CONTROLE DA QUALIDADE

Antes da liberação para consumo, a água passa por avaliação de qualidade. A aparência ou a transparência, de forma isolada, não são suficientes para determinar se a água está adequada.

O monitoramento da qualidade de água de acompanhamento periódico ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), por meio do Vigiágua. Entre os parâmetros avaliados estão turbidez, pH, cloro residual livre e análises bacteriológicas e físico-químicas.

O controle considera também as variações naturais da água captada diretamente do rio Madeira ao longo do ano.

LOGÍSTICA NO BAIXO MADEIRA

A instalação exigiu deslocamento fluvial, transporte dos equipamentos e preparação das estruturas nas duas comunidades. Cerca de sete pessoas participaram da missão, que aconteceu na última terça-feira, entre integrantes da Defesa Civil, servidores da Seinfra envolvidos na parte técnica e apoio para o transporte.

A Defesa Civil atuou principalmente no suporte logístico, com embarcação, deslocamento de pessoal e equipamentos, preparação das bases e mobilização dos moradores. Moradores das comunidades também colaboraram com a preparação das estruturas onde os sistemas foram instalados.

Firmeza e Ilha de Assunção não são as primeiras localidades do Baixo Madeira a receber equipamentos desse tipo. Já existem experiências em comunidades como Brasileira, Bom Jardim e Ilha Nova. Dentro do planejamento, Papagaios está entre as próximas comunidades previstas para receber soluções semelhantes, enquanto Pombal também está em avaliação.