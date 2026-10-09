Governo de Rondônia divulga cronograma de cursos de capacitação para os meses de outubro, novembro e dezembro

Por Assessoria

Publicada em 09/10/2026 às 11h38

Com o objetivo de ampliar a qualificação profissional e fortalecer a segurança viária, o governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), divulgou o cronograma de cursos e capacitações da Escola Pública de Trânsito (Eptran) para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2026. As atividades serão realizadas em Porto Velho e em municípios do interior do estado.

A programação contempla condutores, servidores públicos, profissionais do transporte e a comunidade em geral, com formações voltadas ao aperfeiçoamento de habilidades e à promoção de um trânsito mais seguro.

CURSOS E CAPACITAÇÕES

Outubro: Entre os cursos programados estão Transporte Coletivo de Passageiros, Reciclagem de Condutores Infratores e Carga Indivisível, em Porto Velho. Em Rolim de Moura, será ofertado o curso de Transporte de Produtos Perigosos (TPP), enquanto Guajará-Mirim receberá a formação prática para mudança de categoria destinada a militares da Marinha do Brasil.

Novembro: A programação inclui cursos de Direção Defensiva, Formação de Monitores de Transporte Escolar, Condução de Veículos de Emergência e Transporte Coletivo de Passageiros, com atividades previstas em Porto Velho, Ji-Paraná, Alta Floresta d’Oeste, Ouro Preto do Oeste, São Miguel do Guaporé, Rolim de Moura e Ariquemes.

Dezembro: Estão previstos os cursos de Reciclagem de Condutores Infratores, Formação de Examinadores de Trânsito, Atualização de Condutores de Ambulância e Direção Defensiva voltada à Condução Tática, todos em Porto Velho.

Além das capacitações, a Eptran dará continuidade aos projetos educativos Jovem Condutor + Consciente e Agente Mirim da Cidadania, com ações destinadas a estudantes da rede de ensino da capital e do interior.

INSCRIÇÕES

O curso de Transporte Coletivo de Passageiros, previsto para ocorrer de 14 a 22 de outubro, em Porto Velho, teve o prazo de matrícula prorrogado até o dia 13 de outubro para servidores do Detran-RO interessados na capacitação.

As matrículas podem ser realizadas presencialmente no setor de Matrículas da Eptran ou pelo WhatsApp (69) 99356-0519, onde também podem ser obtidas informações sobre os requisitos e a oferta dos cursos.