SINDSEF convoca herdeiros de servidores falecidos para habilitação em processo de anuênio; Confira a lista dos convocados

Por sindsef-ro

Publicada em 09/10/2026 às 11h10

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (SINDSEF/RO) comunica aos herdeiros de servidores públicos federais falecidos sobre a habilitação desses familiares no processo de anuênio n° 0005216-54.2004.4.01.4100 (antigo 2004.41.00005236-9), ação movida pelo escritório Olympio Moraes Júnior & Advogados Associados.

De acordo com o Ofício nº 050/2026, enviado pelo escritório de advocacia à Secretaria de Assuntos Jurídicos do SINDSEF/RO, os valores referentes ao processo já foram quitados para os beneficiários com CPFs regulares. Contudo, restam pendências financeiras destinadas a herdeiros de 39 servidores falecidos.

A urgência se dá pelo prazo estabelecido para a regularização de 30 dias, a contar da emissão do ofício, datado de 8 de outubro de 2026. O escritório ressalta, no documento, que não se responsabilizará por eventuais perdas de valores em caso de prescrição do direito.

Como proceder

Os familiares que constam na lista de herdeiros devem entrar em contato o mais rápido possível com a Coordenação do SINDSEF em seus respectivos municípios. Para os residentes em Porto Velho, o atendimento deve ser realizado diretamente no Setor de Atendimento ao Filiado.

Confira abaixo a lista dos servidores falecidos cujos herdeiros precisam ser habilitados:

Aderaldo Ramos de Andrade

Afonso de Lemos

Aparecido Casturino de Moraes

Elza Maria Santos de Almeida

Elza Rodrigues de Souza

Eni Fiau da Silva

Jose da Costa Muniz

Lourdes Marlene Willms

Margarida Marques Pereira

Maria Ivanilce de Oliveira Pessoa

Maria Laide Braga de Oliveira

Maria Pereira Tavares

Maria Rita Pereira

Maria Sezarina de Lemos Silva

Neuza das Graças Bento da Silva

Nilson Freitas de Menezes

Nilson Klos

Odete Augusto da Silva

Odete Fernandes Roseira

Otacília Felícia dos Santos

Ozenir Rodrigues Ramos

Paulo Augusto Lobato

Paulo Cardoso de Morais

Paulo Carneiro Monteiro

Paulo Ferreira da Silva

Pedro Elias Furtado

Pedro Jose da Silva

Petronilia Aparecida Oliveira de Souza

Raimunda Alves dos Santos

Raimunda Duarte Alves

Raimunda Lima Freire

Raimundo Cavalcante de Oliveira

Raimundo Florencio de Oliveira

Raimundo Luiz Souza Santiago

Raimundo Silva

Regina Eguez

Rosemilda Camara Roberto

Rufino Mariano da Costa

Ruth dos Reis Mateus

Para mais informações ou dúvidas, os herdeiros devem procurar o SINDSEF de seu município dentro do prazo estipulado.