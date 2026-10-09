SEMOD intensifica serviços de limpeza e manutenção nas ruas de Espigão do Oeste

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SEMOD), segue trabalhando a todo vapor na limpeza e manutenção de diversos pontos da cidade.
As equipes estão realizando serviços de limpeza de meios-fios, sarjetas e calçadas, além da manutenção dos estacionamentos na região central do município. As ações contribuem para manter os espaços públicos limpos, organizados e mais agradáveis para toda a população.
O trabalho faz parte do compromisso da Administração Municipal com a conservação da cidade, garantindo mais cuidado com os espaços urbanos e qualidade de vida para os moradores.
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