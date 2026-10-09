SEMOD intensifica serviços de limpeza e manutenção nas ruas de Espigão do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 09/10/2026 às 14h26

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SEMOD), segue trabalhando a todo vapor na limpeza e manutenção de diversos pontos da cidade.

As equipes estão realizando serviços de limpeza de meios-fios, sarjetas e calçadas, além da manutenção dos estacionamentos na região central do município. As ações contribuem para manter os espaços públicos limpos, organizados e mais agradáveis para toda a população.

O trabalho faz parte do compromisso da Administração Municipal com a conservação da cidade, garantindo mais cuidado com os espaços urbanos e qualidade de vida para os moradores.