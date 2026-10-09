Projeto apoiado pelo SINJUR avança com capacitação para produção de hortaliças e mudas frutíferas no Orgulho do Madeira

Por Assessoria

Publicada em 09/10/2026 às 14h32

Um projeto que contou com o apoio do SINJUR desde os primeiros passos começa a avançar para uma nova etapa. Teve início nesta sexta-feira (9) uma capacitação para produção de hortaliças e mudas frutíferas destinada à COOP ORGULHO, cooperativa de geração de emprego e renda formada no Residencial Orgulho do Madeira, em Porto Velho.

A capacitação é realizada pela Secretaria de Estado da Agricultura (SEAGRI) em parceria com a cooperativa e prepara os participantes para uma das atividades que deverão integrar o projeto: a implantação de uma horta e a produção de mudas, criando possibilidades de trabalho e geração de renda dentro da própria comunidade.

A COOP ORGULHO nasceu com a proposta de desenvolver diferentes atividades econômicas e proporcionar novas oportunidades aos moradores do residencial.

O SINJUR acompanha a iniciativa desde sua estruturação. Ainda durante o processo de criação da cooperativa, o sindicato ofereceu suporte para sua organização e regularização contábil e documental, além de contribuir com apoio material e financeiro necessário ao desenvolvimento do projeto.

A participação faz parte das ações de responsabilidade social desenvolvidas pela entidade. Em 2024, o SINJUR já havia destacado que a cooperativa buscava proporcionar oportunidades de emprego, renda e melhoria da qualidade de vida aos moradores do Orgulho do Madeira.

Com o início da capacitação, o projeto começa a transformar o trabalho de estruturação realizado nos últimos anos em atividades práticas dentro da comunidade.

Para o SINJUR, acompanhar esse avanço reforça que a atuação sindical também pode contribuir com iniciativas capazes de gerar autonomia, qualificação profissional, desenvolvimento social e novas oportunidades para famílias de Porto Velho.