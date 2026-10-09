Queimadas em terrenos baldios preocupam moradores e mobilizamfiscalização ambiental

Por Guajará Noticias

Publicada em 09/10/2026 às 14h30

O aumento de focos de incêndio em terrenos baldios, áreas com vegetação seca e locais utilizados para descarte irregular de resíduos sólidos tem provocado preocupação entre moradores de Guajará-Mirim (RO). Além dos impactos ambientais, a prática representa riscos à saúde pública, à segurança da população e ao patrimônio, especialmente durante o período de estiagem, quando a vegetação seca favorece a propagação das chamas.

Na manhã de quarta-feira, 7 de outubro de 2026, o programa 89 Em Alerta, da Rondônia FM 89,9, apresentado pelos radialistas João Teixeira e Jorge Câmara, recebeu representantes da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), que prestaram esclarecimentos sobre fiscalização, prevenção e responsabilização por queimadas irregulares.

Durante a entrevista, os técnicos destacaram que a utilização do fogo para eliminar lixo doméstico, resíduos sólidos, galhos e vegetação, sem observância das exigências legais, pode configurar infração administrativa e, conforme as circunstâncias, crime ambiental.

Os representantes dos órgãos ambientais também alertaram que queimadas irregulares em áreas urbanas e rurais, inclusive em propriedades destinadas às atividades agrícolas e pecuárias, estão sujeitas à fiscalização. Quando constatadas irregularidades, os responsáveis poderão sofrer sanções administrativas, incluindo multas, além de eventual responsabilização civil e criminal, conforme a legislação aplicável e a apuração dos fatos.

SEMMA ORIENTA SOBRE RECOLHIMENTO DE GALHOS E DENÚNCIAS

Durante a participação no programa, representantes da SEMMA, órgão dirigido pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Eduardo Pães, informaram que a Prefeitura disponibiliza um serviço gratuito de recolhimento de galhos provenientes de podas de árvores.

Para solicitar o atendimento, o responsável deverá organizar adequadamente os resíduos vegetais e procurar a SEMMA durante o horário de expediente, a fim de receber as orientações necessárias para o recolhimento.

A medida busca oferecer uma alternativa ambientalmente adequada ao descarte desses materiais, evitando que sejam queimados ou depositados irregularmente em terrenos baldios.

Os fiscais também informaram que as ações de fiscalização ambiental estão sendo intensificadas em diferentes bairros de Guajará-Mirim, com o objetivo de identificar situações de risco, orientar moradores e adotar as providências administrativas cabíveis.

A população poderá colaborar encaminhando denúncias acompanhadas de fotografias, vídeos e informações precisas sobre os locais onde estejam ocorrendo queimadas irregulares.

O canal informado pela SEMMA para recebimento das denúncias é o WhatsApp (69) 99934-8250.

É importante que o denunciante forneça o endereço completo, bairro e pontos de referência, possibilitando que as equipes realizem diligências no local e verifiquem a ocorrência.

FOCOS DE INCÊNDIO SÃO REGISTRADOS NO BAIRRO SANTA LUZIA

Na manhã desta quinta-feira, 8 de outubro, a equipe de reportagem do Guajará Notícias registrou focos de incêndio em um terreno localizado na Avenida Castelo Branco, no bairro Santa Luzia, em frente ao Clube da Polícia Militar.

A área, que apresenta vegetação e não possui cercamento aparente, registrava pontos de queima e intensa emissão de fumaça, conforme imagens produzidas pela reportagem.

A situação chamou a atenção pelos possíveis transtornos causados aos moradores das proximidades, principalmente crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, que podem apresentar agravamento de sintomas em decorrência da exposição à fumaça.

A presença de capim alto e vegetação seca também representa um fator de risco para a propagação de incêndios, especialmente em períodos de baixa umidade relativa do ar.

Até o momento do registro, não havia informações confirmadas sobre a origem das chamas ou a identificação de possíveis responsáveis. Dessa forma, qualquer hipótese de incêndio criminoso deverá ser devidamente apurada pelos órgãos competentes.

LIMPEZA DE TERRENOS E PREVENÇÃO SÃO FUNDAMENTAIS

A situação reforça a importância da manutenção e limpeza periódica dos terrenos particulares, observadas as normas municipais, especialmente daqueles que apresentam acúmulo de vegetação seca, lixo e outros materiais combustíveis.

Também evidencia a necessidade de fiscalização preventiva e orientação aos proprietários quanto às obrigações legais relacionadas à conservação de seus imóveis.

Do ponto de vista ambiental e sanitário, a fumaça proveniente da combustão de vegetação e resíduos pode conter material particulado e substâncias prejudiciais à saúde, contribuindo para irritações nos olhos, dificuldades respiratórias e agravamento de doenças preexistentes.

A legislação ambiental brasileira prevê mecanismos de responsabilização por condutas que provoquem poluição ou danos ambientais, observadas as características de cada ocorrência e a comprovação das infrações.

POPULAÇÃO DEVE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO

A SEMMA reforça a importância da participação da comunidade no combate às queimadas irregulares, destacando que denúncias fundamentadas contribuem para a atuação dos agentes fiscalizadores.

O Guajará Notícias ressalta que mantém espaço aberto para manifestação da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, dos órgãos ambientais e do proprietário ou responsável pelo terreno mencionado nesta reportagem, garantindo o direito ao esclarecimento e ao contraditório.

A prevenção continua sendo uma das principais medidas para reduzir os riscos de incêndios, preservar o meio ambiente e proteger a saúde da população.

Em caso de focos de incêndio com risco à vida ou ao patrimônio, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar, pelo telefone 193. Para denúncias ambientais, a SEMMA disponibiliza o WhatsApp (69) 99934-8250.