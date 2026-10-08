PF cumpre mandados contra juiz suspeito de favorecer imobiliárias

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 08/10/2026 às 09h15

A Polícia Federal (PF) cumpre seis mandados de busca e apreensão, nesta quinta-feira (8), na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. A operação Em Nome do Pai investiga possível corrupção envolvendo um juiz estadual para favorecer empresas do ramo imobiliário. A ação ocorre no bairro de Icaraí.

Informações repassadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Rio levaram a PF a identificar que o magistrado favorecia as empresas por meio de decisões judiciais.

As empresas, por outro lado, ofereciam vantagens indevidas para familiares do juiz, como imóveis, descontos comerciais excepcionais, pagamentos indiretos feitos a pessoas físicas e jurídicas ligadas aos investigados.

Os atos de corrupção ocorreram quando o magistrado exercia funções na 1ª instância do Tribunal, mas os atos de lavagem de dinheiro continuaram depois, o que facilitou a investigação. Estão sendo apurados os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção.

Os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).