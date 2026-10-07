OAB Rondônia homenageia presidente nacional do IAB, Dra. Rita Cortez, com a Medalha Salma Roumiê

Por OAB-RO

Publicada em 07/10/2026 às 08h55

Em solenidade realizada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO), a presidente nacional do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), Dra. Rita Cortez, foi homenageada com a Medalha Salma Roumiê. A comenda, uma das mais importantes concedidas pela Seccional, reconhece sua trajetória profissional e sua contribuição para o fortalecimento da advocacia brasileira.

A entrega da medalha ocorreu durante a cerimônia de posse de 11 advogadas de Rondônia como membras efetivas do IAB, conduzida pelo presidente da OAB RO, Dr. Márcio Nogueira, e pela presidente nacional do Instituto, Dra. Rita Cortez.

Ao conceder a honraria, o presidente da OAB RO destacou a relevância do trabalho da Dra. Rita Cortez e o fortalecimento do vínculo entre as duas entidades.

“A Medalha Salma Roumiê reconhece trajetórias que ajudam a engrandecer a advocacia. Dra. Rita Cortez construiu uma história de compromisso com a profissão, com a cultura jurídica e com as instituições. Ao homenageá-la, a OAB Rondônia também reafirma o valor da cooperação entre instituições que compartilham a responsabilidade de fortalecer o Direito e a democracia”, declarou o Dr. Márcio Nogueira.

Ao agradecer o reconhecimento da advocacia rondoniense, a presidente do IAB reforçou o compromisso com a união e a integração da advocacia em todo o país.

“Receber a Medalha Salma Roumiê das mãos do presidente Dr. Márcio Nogueira é motivo de imensa honra e alegria. Este momento reafirma o papel do IAB em caminhar lado a lado com a advocacia de todo o país, promovendo a integração institucional e fortalecendo o debate jurídico com a valiosa chegada de novas e qualificadas membras aos nossos quadros”, destacou a Dra. Rita Cortez.

A homenagem simboliza e consolida a parceria entre a OAB Rondônia e o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), reafirmando o compromisso conjunto da Dra. Rita Cortez e do Dr. Márcio Nogueira com o aperfeiçoamento da cultura jurídica, a valorização profissional e o fortalecimento do Estado Democrático de Direito.