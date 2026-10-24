O TEMPO: Região Norte tem nebulosidade e chuva isolada no Amazonas e no Tocantins neste sábado (24)

Por Viviane Bessa

Publicada em 24/10/2026 às 08h20

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A previsão do tempo para a Região Norte neste sábado (24) aponta predomínio de muitas nuvens em todos os estados, com ocorrência de chuva isolada em áreas do Tocantins e do Amazonas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, o dia em Palmas terá muitas nuvens com previsão de chuva isolada. A mínima é de 25°C e a máxima alcança 38°C.

No interior do Tocantins, o cenário de calor extremo continua, com os termômetros atingindo marcas próximas de 38°C à tarde. O tempo seco e o sol forte predominam na metade norte e leste do estado, enquanto o sul e o oeste do Tocantins registram aumento de nuvens e pancadas de chuva isoladas a partir da tarde.

Em Roraima, Boa Vista apresenta nebulosidade com muitas nuvens, registrando mínima de 25°C e máxima de 35°C.

No Amapá, a condição em Macapá é de muitas nuvens, com variação térmica de 25°C a 34°C.

O interior de Roraima e do Amapá terá predomínio de sol com poucas nuvens na maior parte do dia. O aquecimento diurno pode provocar pancadas de chuva rápidas e muito isoladas no fim do dia, mas o tempo firme e o calor forte prevalecem na maior parte dos municípios.

No Amazonas, a capital Manaus terá dia de muitas nuvens com pancadas de chuva isolada. As temperaturas variam entre 25°C e 35°C.

No Pará, Belém registra dia de muitas nuvens, com termômetros variando entre 24°C e 34°C.

O interior do Amazonas e do Pará terão tempo instável, com o sol aparecendo entre muitas nuvens pela manhã e dando lugar a pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e à noite. Há risco de chuva fortecom rajadas de vento em ambos os estados, com máximas que ainda chegam aos 35°C devido ao forte abafamento

Em Rondônia, Porto Velho registra céu com muitas nuvens, com mínima de 25°C e máxima de 33°C.

No Acre, Rio Branco também mantém o tempo entre muitas nuvens, com os termômetros marcando entre 23°C e 33°C.

Para o interior de Rondônia e do Acre, o dia segue com muita nebulosidade e chuvas que podem ocorrer a qualquer hora. A proximidade com o canal de umidade que corta o país mantém o céu mais carregado e favorece acumulados de chuva significativos, além de provocar uma leve redução nas temperaturas máximas em comparação aos dias anteriores.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).