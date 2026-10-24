Morador de Vilhena morre e adolescente sobrevive após ataque a tiros

Por Folha do Sul

Publicada em 24/10/2026 às 08h40

Homens fortemente armados invadiram um apartamento no Residencial Vera, na cidade de Pontes e Lacerda, em Mato Grosso, na noite desta sexta-feira, 23, e atiraram contra duas pessoas.

Segundo as informações preliminares, uma das vítimas morreu no local. O outro alvo do ataque foi baleado, socorrido e encaminhado ao Hospital Vale do Guaporé para atendimento médico.

O jovem que morreu era morador de Vilhena, e o corpo dele será trazido para a cidade por uma funerária local, que foi até o Estado vizinho para fazer o translado. O sobrevivente, menor de idade, também seria morador de Vilhena

Equipes da Polícia Militar e da Força Tática foram ao local, realizando os primeiros levantamentos. A dinâmica do crime, a motivação e a identidade dos envolvidos ainda estão sendo apuradas. As identidades das vítimas não foram divulgadas.