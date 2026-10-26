O TEMPO E A TEMPERATURA: trovoadas ganham força no Norte na segunda-feira (26)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 26/10/2026 às 08h00

A segunda-feira (26) é de trovoadas em cinco estados do Norte. No Tocantins, Palmas chega a 38°C, com pancadas e trovoadas isoladas e rajadas de vento de norte e noroeste.

A instabilidade pode alcançar Araguaína, Gurupi e Porto Nacional. Em Rondônia, Porto Velho tem pancadas e trovoadas e máxima de 36°C, com risco também em Vilhena, Cacoal e Guajará-Mirim. No Acre, Rio Branco tem 32°C e mínima de 21°C, e a chuva pode atingir Sena Madureira, Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

No Amazonas, Manaus tem pancadas e trovoadas e máxima de 32°C. Itacoatiara, Parintins, Humaitá e Tabatinga ficam sob risco. Em Roraima, Boa Vista tem pancadas e trovoadas isoladas e máxima de 36°C, com risco em Rorainópolis, Bonfim e Pacaraima.

No Pará, Belém tem poucas nuvens e 35°C, e Santarém, Marabá e Altamira seguem sem chuva. No Amapá, Macapá tem poucas nuvens e 34°C, como Santana e Oiapoque. Os ventos são fracos na maior parte da região.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Continua após a publicidade

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).