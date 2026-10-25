Motociclista morre em colisão frontal com caminhão bitrem na BR-364

Por jaruonline.com

Publicada em 25/10/2026 às 09h30

Um motociclista identificado como Edvaldo morreu no final da tarde deste sábado (24), após se envolver em uma colisão frontal com um caminhão bitrem na BR-364, no sentido de Ariquemes (RO), nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com informações colhidas no local, Edvaldo seguia de motocicleta no sentido Ariquemes quando colidiu frontalmente com o caminhão, que trafegava na direção contrária.

Com a força do impacto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária Nova 364, que realizaram os procedimentos necessários no local.

As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.