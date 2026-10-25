Homem é brutalmente espancado dentro da própria casa na zona leste

Por hora1rondonia.com

Publicada em 25/10/2026 às 09h30

Um homem de aproximadamente 45 anos foi encontrado bastante ferido após ser brutalmente espancado por três indivíduos dentro da própria residência, localizada na Rua Fascinação, no bairro Cascalheira, zona leste de Porto Velho (RO). O ataque aconteceu durante a madrugada deste sábado (24) e mobilizou a Polícia Militar e uma equipe de socorro.

De acordo com as informações apuradas, a vítima mora sozinha e teve a casa invadida pelos suspeitos. Durante a ação, os agressores teriam utilizado pedaços de madeira e ripas para desferir diversos golpes contra o morador, provocando ferimentos que exigiram atendimento médico.

Um dos detalhes mais graves relatados pela vítima é que um dos envolvidos teria registrado toda a sessão de espancamento com um celular. Durante as agressões, o suspeito teria feito uma declaração em tom de deboche, dizendo: “Olha aí, dois minutos de peia”. O relato acrescenta um elemento de crueldade à ocorrência, já que, além das agressões físicas, um dos envolvidos teria filmado a violência praticada contra o morador.

Informações repassadas por moradores da região levantam uma possível motivação para o crime. Conforme relatos da vizinhança, um dos suspeitos seria um homem que pretendia passar a morar na residência da vítima, mas teria sido colocado para fora pelo próprio morador. A hipótese levantada pelos vizinhos é de que o homem teria ficado irritado após a situação e, posteriormente, retornado ao endereço acompanhado de outras pessoas para agredir a vítima.

Entretanto, essa versão ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades e deverá ser apurada. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade dos envolvidos nem sobre a motivação do espancamento. Após o ocorrido, a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e registrar os fatos. O homem recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe de socorro e, devido aos ferimentos, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona leste de Porto Velho.

As circunstâncias da invasão e das agressões, assim como a possível participação dos três envolvidos, dependem de esclarecimento pelas autoridades competentes. O caso chama a atenção para a violência praticada dentro da própria residência da vítima, local onde ela deveria encontrar segurança. A possível existência de um desentendimento anterior é uma das linhas de informação relatadas por moradores, mas a confirmação dos fatos e a identificação dos responsáveis dependem da apuração oficial.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde atualizado da vítima nem sobre eventuais prisões relacionadas ao caso.