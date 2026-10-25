Prefeitura abre credenciamento de empreendedores para praça de alimentação do aniversário de Jaru; inscrições vão até a próxima segunda-feira (26)

Por Assessoria

Publicada em 25/10/2026 às 09h20

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo - Semecelt, publicou na edição suplementar do Diário Oficial desta sexta-feira (23), o edital de credenciamento para empreendedores interessados em ocupar espaços na praça de alimentação das festividades em comemoração aos 45 anos de emancipação política do município.

Ao todo, foram disponibilizadas dez vagas para empreendimentos que operam com trailers e food trucks, para atuação durante a programação dos dias 6 e 7 de novembro.

Os interessados podem realizar a inscrição até a próxima segunda-feira (26), por meio de formulário on-line disponibilizado no edital.

CLIQUE AQUI E TENHA ACESSO AO EDITAL COMPLETO E AO LINK DE INSCRIÇÃO

https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSfPppNey25uWVMrCBQl8Afe -cOdEXvaLwZnogAbKrWxSYRRxg/ viewform