O TEMPO E A TEMPERATURA: chuva isolada atinge Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima no domingo (25)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 25/10/2026 às 09h00

O domingo (25) tem calor intenso e chuva isolada espalhada pela Região Norte. No Tocantins, Palmas chega a 37°C, com pancadas de chuva isoladas e umidade mínima de 30%. O mesmo sistema pode atingir cidades como Araguaína, no norte do estado, e Gurupi e Porto Nacional, no centro-sul.

Os ventos sopram de norte e nordeste, com rajadas. Em Rondônia, Porto Velho tem pancadas de chuva isoladas e máxima de 36°C. A umidade chega a 100%, e a instabilidade pode alcançar Vilhena, no Cone Sul, e Cacoal, no centro-leste. No Acre, Rio Branco tem pancadas isoladas e máxima de 33°C, com possibilidade de chuva também em Sena Madureira, Brasileia e Tarauacá.

No Amazonas, Manaus tem pancadas isoladas e máxima de 34°C. Cidades como Itacoatiara e Parintins, a leste, e Humaitá, ao sul, ficam sob o mesmo risco. Em Roraima, Boa Vista tem muitas nuvens com chuva isolada e máxima de 37°C, e a chuva pode se estender a Rorainópolis e Pacaraima. No Pará, Belém tem muitas nuvens e máxima de 36°C, sem chuva prevista.

Santarém, no oeste, e Marabá, no sudeste, seguem com calor. Macapá, no Amapá, tem muitas nuvens, sem chuva, e máxima de 34°C, como Santana e Oiapoque. Os ventos são fracos em quase toda a região.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).