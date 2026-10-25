Deputado Dr. Luís do Hospital participa do Miss e Mister Terceira Idade em Jaru e destaca valorização dos idosos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/10/2026 às 08h50

Evento realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social contou com a participação do parlamentar, que parabenizou a primeira-dama Leidiane Lima e o prefeito Jeverson Lima pela iniciativa

A realização do Miss e Mister Terceira Idade em Jaru, município de Rondônia, recebeu reconhecimento do deputado estadual Dr. Luís do Hospital, do Novo. O parlamentar participou da programação e destacou a importância de iniciativas voltadas à inclusão, ao respeito e à qualidade de vida da população idosa.

A ação foi organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Ao comentar a realização do evento, o deputado parabenizou a primeira-dama Leidiane Lima e o prefeito Jeverson Lima pelo trabalho desenvolvido em benefício dos participantes.

Durante sua manifestação nas redes sociais, Dr. Luís do Hospital ressaltou que a valorização da terceira idade também envolve o reconhecimento das experiências e das contribuições dos idosos à sociedade.

Para o parlamentar, encontros dessa natureza representam oportunidades de convivência e reconhecimento das trajetórias de vida dos participantes. Ele também manifestou satisfação por ter acompanhado a programação no município.

Ao encerrar a publicação, o deputado reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando por uma Rondônia que ofereça atenção e valorização a pessoas de diferentes gerações.