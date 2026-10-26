Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/10/2026 às 07h50

A Associação Rural do Assentamento Oziel dos Carajás (APROZEC), localizada em Nova Brasilândia, em Rondônia, foi contemplada com uma emenda parlamentar de R$ 194.500 destinada à aquisição de implementos agrícolas. O investimento tem como finalidade melhorar as condições de trabalho dos produtores rurais atendidos pela entidade.

A compra dos equipamentos deverá contribuir para a modernização das atividades agrícolas, com foco na eficiência da produção e no fortalecimento da agricultura familiar. A expectativa apresentada é de que as melhorias também tenham reflexos na renda das famílias que dependem do trabalho no campo.

A destinação do recurso foi anunciada pelo deputado estadual Jean Mendonça (PL), que informou ter atendido a uma solicitação do ex-vereador Jackson Leite para beneficiar a associação rural.

Ao divulgar a iniciativa, o parlamentar destacou a importância de ampliar o acesso dos agricultores a equipamentos que facilitem as atividades produtivas. Jean Mendonça também reafirmou o compromisso de continuar apoiando a agricultura familiar por meio de ações voltadas às comunidades rurais.