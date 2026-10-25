Apuração em tempo real do 2º turno: acompanhe Flávio Bolsonaro e Lula na disputa pela Presidência
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 25/10/2026 às 14h31
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