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ELEIÇÕES 2026
Apuração em tempo real do 2º turno: acompanhe Flávio Bolsonaro e Lula na disputa pela Presidência
Resultados oficiais do TSE serão atualizados automaticamente com percentuais, total de votos, seções apuradas, brancos e nulos
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Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em
25/10/2026 às 14h31
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