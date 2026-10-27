O TEMPO E A TEMPERATURA: Região Norte terá pancadas de chuva em trechos do Tocantins, Acre e Rondônia nesta terça-feira (27)

Por Viviane Bessa

Publicada em 27/10/2026 às 08h00

A previsão do tempo para esta terça-feira (27) indica tempo instável com pancadas de chuva no setor sul da Região Norte, enquanto a faixa nordeste do trecho regional registra tempo aberto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, o dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas. Em Palmas, os termômetros marcam entre 24°C e 37°C. No interior, a massa de ar seco dita o ritmo do clima com baixos índices de umidade relativa do ar. As madrugadas são amenas, por volta de 22°C, mas o sol forte impulsiona as máximas rapidamente para a faixa de 36°C a 38°C.

No Acre, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas. Em Rio Branco, a mínima fica em 20°C e a máxima atinge 33°C. No interior, o tempo segue instável com abafamento contínuo e chuvas rápidas que pouco aliviam as temperaturas. As marcas térmicas variam de mínimas na casa dos 23°C a máximas vespertinas que chegam aos 33°C a 35°C.

Em Rondônia, o tempo apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Porto Velho, a mínima é de 25°C e a máxima chega a 35°C. No interior, a forte umidade combinada com o calor favorece a formação de nuvens carregadas, embora o abafamento persista. O amanhecer registra mínimas de 23°C e o período da tarde atinge máximas de 33°C a 35°C.

No Amazonas, a previsão indica muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, afetando o sul e o sudoeste amazonense. Em Manaus, as temperaturas variam de 26°C a 35°C. No interior, o calor úmido e o abafamento predominam ao longo do dia, favorecendo pancadas de chuva isoladas no final da tarde. As madrugadas registram mínimas em torno de 24°C, enquanto as máximas atingem marcas de 34°C a 36°C.

Em Roraima, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Em Boa Vista, a mínima prevista é de 27°C e a máxima alcança 36°C. No interior, a radiação solar intensa atua fortemente sobre o estado, provocando picos de calor intenso no meio do dia. Os termômetros marcam mínimas de 24°C no amanhecer e disparam para máximas severas entre 35°C e 37°C.

No Pará, o leste e o norte registram poucas nuvens, mas o sul e sudoeste do estado têm maior instabilidade. Em Belém, os termômetros variam entre 24°C e 34°C. No interior, o ar seco ganha força no sul e sudeste do estado, elevando significativamente as temperaturas sob sol forte. As marcas mínimas começam na casa dos 23°C, mas as tardes registram forte calor com máximas entre 35°C e 38°C.

No Amapá, o predomínio é de poucas nuvens. Em Macapá, a mínima é de 23°C e a máxima chega a 38°C. No interior, o clima equatorial mantém a constância térmica com calor e alta umidade do início ao fim do dia. As primeiras horas registram marcas mínimas de 24°C, subindo à tarde para máximas confortavelmente contidas em 32°C a 34°C.

Alerta de tempestade

Está em vigor um aviso de tempestade, classificado como perigo potencial, com validade nesta terça-feira (27), das 00h01 às 23h59. A área de abrangência inclui:

Tocantins: ocidental e oriental do Tocantins;

Pará: sudeste e sudoeste paraense;

Acre: Vale do Acre e Vale do Juruá;

Amazonas: sudoeste e sul amazonense;

A chuva prevista varia entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. O risco é baixo para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O QUE É GRANIZO?

Precipitação originada de nuvens convectivas, sobretudo cumulonimbus, que atinge o solo em forma de esferas ou fragmentos irregulares de gelo. Quando o diâmetro das partículas é ≥ 5 mm, classificam-se como granizo; partículas menores são classificadas como granizo miúdo e/ou neve granulada (graupel). Em boletins METAR, utiliza-se ‘GR’ para granizo e ‘GS’ para granizo miúdo/neve granulada. Unidades isoladas são chamadas de ‘pedras de granizo’.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).