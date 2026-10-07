O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte terá calor intenso e chuva isolada nesta quarta-feira

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 07/10/2026 às 08h00

A Região Norte terá uma quarta-feira (7) marcada pelo calor, presença de muitas nuvens e possibilidade de chuva em diferentes pontos. As temperaturas permanecem elevadas, principalmente no interior da região. Entre as capitais, as maiores máximas chegam a 37°C.

Em Boa Vista (RO), a temperatura varia entre 27°C e 37°C. A previsão indica muitas nuvens pela manhã, possibilidade de chuva isolada à tarde e nebulosidade durante a noite. Em Manaus (AM), os termômetros ficam entre 26°C e 36°C, com possibilidade de chuva isolada pela manhã, pancadas de chuva à tarde e nova possibilidade de chuva durante a noite.

Em Porto Velho (RO), a mínima será de 24°C e a máxima de 35°C. O dia começa com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, enquanto a tarde pode ter pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. À noite, ainda há possibilidade de chuva.

No Acre, Rio Branco terá temperaturas entre 25°C e 36°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada pela manhã e à noite. Durante a tarde, a previsão indica pancadas de chuva e trovoadas.

Em Belém (PA), a mínima será de 24°C e a máxima de 35°C, com muitas nuvens durante todo o dia. Já Macapá (AP) terá entre 25°C e 34°C, também com períodos de nebulosidade e possibilidade de chuva mais localizada.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).