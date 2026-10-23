O TEMPO E A TEMPERATURA: Em Rondônia o tempo fica encoberto com chuvisco nesta sexta-feira (23)

Por Viviane Bessa

Publicada em 23/10/2026 às 08h00

Palmas e Macapá mantêm céu claro, enquanto áreas do Amazonas, Acre e Rondônia entram em aviso meteorológico

A previsão do tempo para a Região Norte nesta sexta-feira (23) aponta variação na nebulosidade e instabilidades concentradas na porção oeste da região, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Tocantins, o dia permanece com céu claro. Em Palmas, os termômetros registram mínima de 25°C e máxima de 38°C.

No interior do Tocantins, o tempo firme predomina em grande parte do estado, especialmente na metade norte e leste, onde o sol forte e o calor extremo dominam, com máximas próximas de 38°C. Apenas o extremo oeste e sul do estado têm chance de pancadas de chuva isoladas no fim do dia.

No Pará, o tempo fica nublado. Em Belém, a mínima prevista é de 24°C e a máxima alcança 35°C.

Para o interior do Pará, o cenário é de tempo instável, com previsão de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhada de raios e rajadas de vento em praticamente todo o estado. As instabilidades ganham força à tarde e à noite, mas o abafamento persiste, mantendo as máximas elevadas.

No Amapá, a condição é de céu claro. Em Macapá, a variação fica entre 25°C e 34°C.

Em Roraima, o dia segue encoberto com chuvisco. Em Boa Vista, as temperaturas variam de 26°C a 35°C.

Já no interior do Amapá e de Roraima, o sol brilha forte durante a maior parte do dia, mas o aquecimento diurno provoca pancadas de chuva rápidas e passageiras entre a tarde e a noite. No entanto, o acumulado de água esperado para esses estados é menor se comparado ao restante da região.

No Amazonas, a previsão é de tempo encoberto com chuvisco. Em Manaus, a mínima é de 25°C e a máxima chega a 34°C.

No interior do Amazonas, o dia será marcado por aberturas de sol pela manhã e o desenvolvimento de nuvens carregadas a partir da tarde, provocando pancadas de chuva com trovoadas. O calor continua intenso, com temperaturas máximas que devem atingir os 35°C na maioria dos municípios.

Em Rondônia, o tempo fica encoberto com chuvisco. Em Porto Velho, a mínima é de 25°C e a máxima de 35°C.

No Acre, a condição também é de tempo encoberto com chuvisco. Em Rio Branco, os termômetros marcam entre 23°C e 34°C.

No interior de Rondônia e do Acre, a proximidade com o canal de umidade favorece um dia com maior cobertura de nuvens e chuvas a qualquer hora, que podem vir em forma de temporais isolados. Mesmo com o tempo mais fechado, a sensação de abafamento continua devido à alta umidade do ar.

Alerta de chuvas intensas

Está em vigor um aviso de chuvas intensas classificado como perigo potencial ao longo desta sexta-feira (23). A área de abrangência inclui:

Acre: Vale do Acre e Vale do Juruá;

Rondônia: Leste Rondoniense e Madeira-Guaporé;

Amazonas: Norte, Sudoeste e Sul Amazonense;

A previsão indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O QUE É NUBLADO?

Céu totalmente encoberto por oito oitavos na camada de nuvens. A cobertura de nuvens é estimada em oitavos (oktas) da abóbada celeste, somando-se todas as nuvens presentes naquela camada específica.

O QUE É CHUVISCO OU GAROA?

Precipitação uniforme, composta exclusivamente por gotículas de água muito pequenas (diâmetro inferior a 0,5 mm), próximas entre si e que dão a impressão de quase flutuar no ar

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).