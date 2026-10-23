Deputado Ezequiel Neiva destina R$ 250 mil para aquisição de trator agrícola em Mirante da Serra

Por Nilson Nascimento

Publicada em 23/10/2026 às 08h20

Trator entregue para produção rural (foto: Nilson Nascimento)

Ampliando o trabalho de fortalecimento do produtor rural em Rondônia, o deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) destinou R$ 250 mil para beneficiar a Associação dos Chacareiros de Mirante da Serra (ASCMS), com o objetivo de viabilizar a compra de um trator agrícola. O trator foi solicitado pelo vereador Martins Freire, juntamente com a presidente da ASCMS, Célia Regina, e pelo Wesley Paulo Souza, o Capixaba, liderança local.



Ezequiel Neiva enfatiza que o equipamento é fundamental para impulsionar a produção rural, trazendo mais eficiência e produtividade ao campo. Com o trator, os produtores poderão realizar suas atividades de forma mais rápida e com menos esforço físico, deixando para trás o trabalho braçal pesado que tradicionalmente marca o cotidiano no campo.



“A chegada deste equipamento permitirá ao homem do campo produzir mais em menos espaço, utilizando tecnologias que aumentam tanto a qualidade quanto a quantidade da produção agrícola”, acrescentou o parlamentar.



O deputado destaca ainda, que já atendeu dezenas de associações rurais pelo estado, destinando equipamentos e implementos agrícolas que têm melhorado significativamente as condições de trabalho de muitos produtores. "O trator é um dos itens mais solicitados, porém, também um dos mais caros", destacou o deputado.



Com o encerramento de seu mandato no dia 31 de janeiro, Ezequiel lembra que seu filho, Wiveslando Neiva, assumirá o cargo no dia 1º de fevereiro e dará continuidade a esse trabalho tão essencial para o homem do campo.