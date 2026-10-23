Pagode no Máximo reúne Rafinha, Samba Mais e Vanderson Arnoud em Porto Velho com ingressos a partir de R$ 20
Por Assessoria
Publicada em 23/10/2026 às 08h40
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 O público poderá aproveitar descontos em bebidas e petiscos durante o Pagode no Máximo, evento programado para o dia 23 de outubro, no estabelecimento localizado na Avenida Amazonas, nº 2624, bairro Nova Porto Velho. Entre as ofertas anunciadas estão caipirinha por R$ 9,99, chopp Brahma ou Heineken pelo mesmo valor e balde com cinco unidades de Budweiser por R$ 59,99.

As condições promocionais serão válidas até as 22h. A programação também prevê desconto de 25% na porção de batata frita com calabresa. Aniversariantes terão direito a um balde de Budweiser com cinco unidades.

Outra ação será destinada às primeiras 50 mulheres que chegarem ao local. Cada uma receberá um copão de cerveja suja, conforme anunciado pela organização.

A programação musical começará às 20h, com apresentação de Rafinha. O grupo Samba Mais está previsto para subir ao palco às 23h, enquanto Vanderson Arnoud encerrará a sequência de atrações, com apresentação marcada para 1h30. O gastrobar abrirá às 18h.

Os ingressos antecipados custam R$ 20 e poderão ser adquiridos pelo site ou WhatsApp. Na bilheteria, o valor será de R$ 30, com pagamento por débito ou Pix.

Também haverá possibilidade de entrada gratuita por meio da Lista VIP. As inscrições poderão ser realizadas até as 17h, e os participantes cadastrados terão acesso sem cobrança de ingresso até as 21h.

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